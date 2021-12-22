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Минздрав зарегистрировал препарат «Мир 19» для лечения COVID-19

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Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат для лечения коронавируса под названием «Мир 19». Сообщалось, что он подходит для лечения от всех штаммов COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

Новый препарат тестировали на пациентах со средней степенью тяжести течения болезни в «красных зонах». На испытаниях «Мир 19» показывал высокую эффективность по сравнению с другими методами лечения. Препарат будет выходить в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.

«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Разработкой нового препарата занимались в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФБМА), в апреле его запатентовали. Отмечается, что лекарство можно использовать и в качестве основного лечения, и в качестве профилактики коронавируса.

Препарат действует на участок вируса, который отвечает за его размножение, и подавляет его. Таким образом лекарство помогает избежать тяжелой формы болезни. Глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщала, что «Мир 19» не влияет на человеческий геном и иммунитет, а также препарат можно использовать для лечения от всех штаммов коронавируса, в том числе — от «омикрона».

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