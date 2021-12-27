Как долго коронавирус сохраняется в организме человека? Выяснили ученые

Ученые Национального института здоровья США исследовали более 40 пациентов, которые болели коронавирусом перед своей смертью. Они выяснили, что вирус распространяется по всему телу даже у тех, кто болел бессимптомно. Устойчивая РНК SARS-CoV-2 была обнаружена во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов. Таким образом, вирус может сохраняться в организме человека в течение месяцев.

«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей. […] Нам нужно начать думать о SARS-CoV-2 как о системном вирусе, который может пройти у некоторых людей, но в других случаях может сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство», — говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature.

Напомним, в СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта.Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года. Также стали известны основные симптомы постковидного синдрома.