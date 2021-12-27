Как долго коронавирус сохраняется в организме человека? Выяснили ученые

Вирус SARS-CoV-2, вызываемый коронавирус COVID-19, может распространяться из дыхательной системы человека в другие органы, в том числе мозг и сердце, и размножаться там. Как считают ученые, такие выводы могут объяснить происхождение постковидного синдрома.
Ученые Национального института здоровья США исследовали более 40 пациентов, которые болели коронавирусом перед своей смертью. Они выяснили, что вирус распространяется по всему телу даже у тех, кто болел бессимптомно. Устойчивая РНК SARS-CoV-2 была обнаружена во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов. Таким образом, вирус может сохраняться в организме человека в течение месяцев.
«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей. […] Нам нужно начать думать о SARS-CoV-2 как о системном вирусе, который может пройти у некоторых людей, но в других случаях может сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство», — говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature.
Напомним, в СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта.Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года. Также стали известны основные симптомы постковидного синдрома.
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