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Как долго коронавирус сохраняется в организме человека? Выяснили ученые

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Вирус SARS-CoV-2, вызываемый коронавирус COVID-19, может распространяться из дыхательной системы человека в другие органы, в том числе мозг и сердце, и размножаться там. Как считают ученые, такие выводы могут объяснить происхождение постковидного синдрома.

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Ученые Национального института здоровья США исследовали более 40 пациентов, которые болели коронавирусом перед своей смертью. Они выяснили, что вирус распространяется по всему телу даже у тех, кто болел бессимптомно. Устойчивая РНК SARS-CoV-2 была обнаружена во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов. Таким образом, вирус может сохраняться в организме человека в течение месяцев.

«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей. […] Нам нужно начать думать о SARS-CoV-2 как о системном вирусе, который может пройти у некоторых людей, но в других случаях может сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство», — говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature.

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Напомним, в СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта.Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года. Также стали известны основные симптомы постковидного синдрома

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