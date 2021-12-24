Первые две партии вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — пишут в реестре.

Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для детей. Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

А еще Петербург ожидает первую поставку вакцины от коронавируса для подростков. «Спутник М» может поступить на городскую фармбазу уже в начале января. Такой прогноз дали в Комитете по здравоохранению.

Помимо этого, в Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.