Шляхто: кардиологические больные займут четверть коечного фонда для переболевших COVID-19 в Петербурге

«Мы уже видим проблемы и понимаем, что дальше столкнемся с последствиями COVID-19. Думаю, что 20-25 процентов коечного фонда, которые потребуются для постковида — это будут кардиологические койки. Поэтому вопрос соматической реабилитации постковидных больных — это актуальная задача», — приводит «Петербургский дневник» слова Шляхто.

По словам руководителя центра имени Алмазова, медики ранее уже приняли участие в подготовке постановления правительства Петербурга по углубленной диспансеризации. Она необходима, потому что «изменения в легких, сердце — это узкие места, на которые надо обращать внимание».

«При наличии жалоб на одышку, нарушения ритмов сердца, колебаний давления нужно обращаться к врачу и проходить углубленную диспансеризацию. На это выделены деньги, есть абсолютно все ресурсы, и этим надо воспользоваться», — резюмировал Шляхто.