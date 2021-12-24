Шляхто: кардиологические больные займут четверть коечного фонда для переболевших COVID-19 в Петербурге

Четверть коечного фонда, который будет развернут для уже переболевших коронавирусом и нуждающихся в реабилитации, займут кардиологические больные. Об этом заявил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
«Мы уже видим проблемы и понимаем, что дальше столкнемся с последствиями COVID-19. Думаю, что 20-25 процентов коечного фонда, которые потребуются для постковида — это будут кардиологические койки. Поэтому вопрос соматической реабилитации постковидных больных — это актуальная задача», — приводит «Петербургский дневник» слова Шляхто.
По словам руководителя центра имени Алмазова, медики ранее уже приняли участие в подготовке постановления правительства Петербурга по углубленной диспансеризации. Она необходима, потому что «изменения в легких, сердце — это узкие места, на которые надо обращать внимание».
«При наличии жалоб на одышку, нарушения ритмов сердца, колебаний давления нужно обращаться к врачу и проходить углубленную диспансеризацию. На это выделены деньги, есть абсолютно все ресурсы, и этим надо воспользоваться», — резюмировал Шляхто.
Напомним, в СПбГУ начнут диагностировать признаки постковидного синдрома при помощи искусственного интеллекта.Также ученые намерены разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года. Также стали известны основные симптомы постковидного синдрома.
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