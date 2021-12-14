В Центре имени Чумакова назвали приблизительные сроки одобрения ВОЗ вакцины «КовиВак»

«Я полагаю, что у нас затратится полгода 2022 года», — рассказал директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, для признания препарата необходимо, чтобы представители ВОЗ приехали на производство, а в Центре имени Чумакова нужно «закончить ряд процедур». Сообщалось, что «КовиВак» одобрили в России еще в феврале 2021 года, а весной уже отправили заявку на признание во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, разработчик препарата Центр имени Чумакова в конце сентября 2021 года приостановил выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» на несколько месяцев. Площадка, где производили сырье для препарата закрыли на модернизацию.

А еще процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ проходит в штатном режиме. Но Россия пока не показала организации часть документов для одобрения препарата.