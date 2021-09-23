Центр Чумакова приостановил на несколько месяцев выпуск вакцины «КовиВак»

По этой причине вакцина перестала поступать в оборот с 28 августа. И до 22 сентября не выпускала ни одной партии препарата, хотя раньше выводилась по 30-90 тыс. доз в месяц, свидетельствуют данные в реестре Росздравнадзора.

Сейчас предприятие, где производили вакцину, устанавливают новое оборудование. Оно поможет масштабировать производство. На данный момент мощности площадки не позволяют выпускать большой объем сырья для вакцины. Обновление может продлиться около двух месяцев. Передавать технологию производства вакцины другим компаниям Центр Чумакова не планирует.

Эксперты полагают, что «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», еще долго не станут массовыми. До 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Напомним, Главный санитарный врач России Анна Попова считает, что число заразившихся коронавирусом уже сейчас растет, а в дальнейшем ожидается осенний прирост заболевания COVID-19.