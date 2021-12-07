Лечить больных COVID-19 переливанием плазмы больше не рекомендуется. ВОЗ назвала способ неоправданным

Свои выводы ВОЗ изложила в обновленной версии рекомендации по лечению коронавируса. Документ был составлен по итогам 16 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых участвовали 16 236 пациентов. Организация больше не рекомендует прибегать к переливанию плазмы крови для лечения больных в тяжелой и критической стадиях, в особенности — для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме.

«GDG [группа по разработке рекомендаций] признала, что нет явных выгод [от переливания плазмы] в плане смертности или искусственной вентиляции для пациентов с нетяжелым, тяжелым и критическим течением болезни, а также есть значительные требования к стоимости и времени введения. Таким образом, крайняя рекомендация против использования отражает позицию GDG, по которой введение лекарств при низком исходном уровне смертности и других важных клинических исходов неоправданно, особенно для пациентов с нетяжелым течением болезни», — отмечается в обновленном документе.

Напомним, применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных в Петербурге начали еще весной 2020 года. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не стало широко доступно.

В феврале 2021 года было принято решение начать собирать плазму крови людей, прошедших вакцинацию — она содержит большее количество антител, чем у переболевших. В апреле Минздрав объявил о регистрации лекарства от COVID-19 на основе плазмы крови переболевших.