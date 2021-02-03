В Петербурге начнут собирать плазму крови людей, прошедших вакцинацию от коронавируса — она содержит большее количество антител, чем у переболевших. Протокол заготовки начали разрабатывать в Первом меде имени Павлова, готовы начать сбор и на Городской станции переливания крови.
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«Вакцинация только началась и, конечно, мы связываем большие надежды с пулом этих доноров. Мы уже разрабатываем протокол заготовки антиковидной плазмы от вакцинированных. Есть определенные данные, что такая плазма содержит даже большее количество антител, чем плазма переболевших, в том числе вируснейтрализующих. Мы начинаем работу над этим вопросом», — приводит «Доктор Питер» слова руководителя службы крови ПСПбГМУ имени Павлова Дмитрий Певцов.
Готовы начать заготовку плазмы крови людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, и на Городской станции переливания крови в Петербурге. Однако для того, чтобы приступить к забору, необходимы юридические основания.
По словам главного врача станции Татьяна Засухина, заготовка плазмы переболевших доноров в мае 2020 года началась только после выхода методических рекомендаций Минздрава, а также соответствующего распоряжения Комздрава и других нормативных документов. «Сегодня и заготовку, и применение проводят в рамках клинических исследований, которые осуществляются по определенному порядку. Безусловно, разработки эти ведутся, но тем не менее, чтобы их начать осуществлять, необходимо соблюсти ряд юридических условий. Если это будет, мы готовы к работе», — отметила она.
Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно.
Главное условие для доноров плазмы — наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления от новой коронавирусной инфекции должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний — некоторые хронические и инфекционные заболевания.
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