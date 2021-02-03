В Петербурге начнут собирать плазму крови людей, прошедших вакцинацию от коронавируса

«Вакцинация только началась и, конечно, мы связываем большие надежды с пулом этих доноров. Мы уже разрабатываем протокол заготовки антиковидной плазмы от вакцинированных. Есть определенные данные, что такая плазма содержит даже большее количество антител, чем плазма переболевших, в том числе вируснейтрализующих. Мы начинаем работу над этим вопросом», — приводит «Доктор Питер» слова руководителя службы крови ПСПбГМУ имени Павлова Дмитрий Певцов.

Готовы начать заготовку плазмы крови людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, и на Городской станции переливания крови в Петербурге. Однако для того, чтобы приступить к забору, необходимы юридические основания.

По словам главного врача станции Татьяна Засухина, заготовка плазмы переболевших доноров в мае 2020 года началась только после выхода методических рекомендаций Минздрава, а также соответствующего распоряжения Комздрава и других нормативных документов. «Сегодня и заготовку, и применение проводят в рамках клинических исследований, которые осуществляются по определенному порядку. Безусловно, разработки эти ведутся, но тем не менее, чтобы их начать осуществлять, необходимо соблюсти ряд юридических условий. Если это будет, мы готовы к работе», — отметила она.