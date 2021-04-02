Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от COVID-19. В его основе — плазма крови переболевших

Препарат разработан специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». В ходе исследований была подтверждена его безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и учит иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что он будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала», — говорится в сообщении «Ростеха».

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, которые показали безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. Регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова. фактически Россия «одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)». Применение препарата начнется после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров. Исследования начнутся в начале апреля 2021 года и займут примерно полгода.