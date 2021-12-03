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Здоровье

В России в октябре установили новый рекорд по смертности от COVID-19

В России в октябре зафиксировали новый рекорд по смертности от коронавируса. Новые показатели превышают предыдущий июльский рекорд в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Shutterstock.com

В октябре у 68,7 тыс. россиян признали основной или предположительно основной причиной смерти от коронавируса. В качестве сопутствующей причиной смерти COVID-19 признали у 6 тыс. человек. Предыдущий максимум по смертности от нового вируса установили в июле 2021 года. Тогда основной причиной смерти от коронавируса зафиксировали у 45 тыс. случаев, еще у 6 тыс. человек он был дополнительной причиной.

За все время с начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 460 тыс. человек, из них 315,5 тыс. — в этом году.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря подготовить план действий по предотвращению распространения на территории РФ нового «омикрон»-штамма коронавируса.

QR-код для покупки авиабилетов в России может не потребоваться. Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс.

А еще ученые из южноафриканского Центра эпидемиологического моделирования и анализа DSI-NRF пришли к выводу, что штамм коронавируса «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

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