Путин поручил правительству России подготовить план борьбы со штаммом «омикрон» до 7 декабря

«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — гласит запись.

До 10 декабря правительство должно выделить дополнительные средства выработанной системы мероприятий. Властям российских регионов Путин поручил до 15 декабря утвердить планы действий для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Напомним, QR-код для покупки авиабилетов в России может не потребоваться. Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс.

А еще ученые из южноафриканского Центра эпидемиологического моделирования и анализа DSI-NRF пришли к выводу, что штамм коронавируса «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».