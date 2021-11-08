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Вакцинами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» хотят использовать для прививки детей

Состав вакцин против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» достаточно универсален и может быть рассмотрены для профилактической вакцинации детей. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, пишет «Интерфакс».

Фото: Shutterstock.com

 

«Текущий состав вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей после соответствующих клинических исследований», – заявил Семенов.

Он также считает, что в ближайшее время не планируется проведение подобных испытаний. Эксперт отметил, что пока нет необходимости разрабатывать специальную детскую вакцину.

Напомним, в России дети стали в десятки раз чаще заболевать коронавирусом с момента появления «дельта»-штамма. Об этом 8 ноября заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что дети становятся основным источником распространения COVID-19.

Также концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз для вакцинации против коронавируса подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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