Вакцинами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» хотят использовать для прививки детей

«Текущий состав вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей после соответствующих клинических исследований», – заявил Семенов.

Он также считает, что в ближайшее время не планируется проведение подобных испытаний. Эксперт отметил, что пока нет необходимости разрабатывать специальную детскую вакцину.

Напомним, в России дети стали в десятки раз чаще заболевать коронавирусом с момента появления «дельта»-штамма. Об этом 8 ноября заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что дети становятся основным источником распространения COVID-19.

Также концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз для вакцинации против коронавируса подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.