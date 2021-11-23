Дети в России стали чаще болеть коронавирусом. У более 30% диагностируют постковидный синдром

По данным Министерства здравоохранения России, на сегодняшний день болеют коронавирусом почти 60 тысяч детей. В основном заражаются школьники в возрасте от 6 до 18 лет, примерно у 50% из них инфекция протекает в тяжелой форме. Хуже всего переносят заболевание дети с сопутствующими патологиями. В Петербурге с апреля 2020 года от коронавируса скончались шесть детей — все они страдали соматическими заболеваниями.

Также дети стали чаще сталкиваться с постковидный синдром. Обычно он развивается через 4-12 недель после выздоровления и отличается многообразием жалоб и проявлений. Несовершеннолетние испытывают астеновегетативные или астеноневротические состояния — в том числе, например, потерю сил.

«Если в первую волну COVID–19 обращений с такими жалобами было немного, то в последние месяцы их количество растет. Особенно заметно это стало с началом учебного года: наиболее часто такие жалобы возникают у детей школьного возраста», — приводит «Деловой Петербург» слова заведующей педиатрическим отделением центра «Согаз» Анны Никитенок.

«Наиболее частыми жалобами у детей являются слабость, сонливость, причем у ребенка происходит инверсия сна: днем ребенок спит, а ночью страдает бессонницей. Также могут возникать снижение толерантности к нагрузкам, головные боли и изменения поведения, которые заключаются в частой смене настроения, апатичности, агрессивности. Нередко наблюдаются длительные «субфебрильные хвосты», когда на протяжении нескольких недель температура сохраняется в диапазоне 37–37,8 градуса или регулярно поднимается до этих значений», — добавила Никитенок.