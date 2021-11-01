Концентрацию «Спутника V» для вакцинации детей уменьшат в 10 раз. Для подростков — в 5 раз

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже 10 раз», — заявил Гинцбург.

Напомним, Минздрав получило документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Ее разработкой занимались в центре имени Гамалеи. Там же создали и двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

Также в ближайшее время российская вакцина против коронавируса «Спутник V» получит регистрацию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение выказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.