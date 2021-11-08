Выявить защитный уровень антител к коронавирусу позволило исследование, проведенное Центром имени Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Участие в нем приняли 4 тысячи москвичей.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от «дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — приводят «Известия» слова Гинцбурга.

Международные единицы (banding antibody units) — обозначение, введенное Всемирной организаций здравоохранения. Оно необходимо для более точного определения антител. Теперь каждая фирма, которая выпускает тесты на антитела, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

«И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — резюмировал глава Центра имени Гамалеи.

Напомним, ранее Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели коронавирусом, купили сертификат о вакцинации. Чтобы проверить подлинность прохождения вакцинации от коронавируса, достаточно сделать один тест — на выявления антител к аденовирусу Ad26. Также Гинцбург заявил: для того, чтобы в течение нескольких месяцев победить коронавирус в России, необходимо резко нарастить темпы вакцинации, а также «провести черту» между привитыми и непривитыми.