Центр имени Гамалеи: вакцина «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

В ближайшее время российская вакцина против коронавируса «Спутник V» получит регистрацию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение выказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, пишет ТАСС.
MedMediaBank / Shutterstock.com
Он рассказал, что диалог с ВОЗ о признании вакцины построен. А регистрация препарата — это вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России.
«Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину», —сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».
Гущин также отметил, что около 70 стран фактически уже признали «Спутник V». Регистрация в ВОЗ будет иметь значение для людей, которые много путешествуют. Для граждан, которые делают это редко главная задача сейчас — вакцинироваться, заявил он.
Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения приостанавливала процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».
Но позже министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявлял, что претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата. И все необходимые для продолжения процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» документы предоставили.
А затем появлялась информация, что европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.