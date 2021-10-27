Центр имени Гамалеи: вакцина «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

Он рассказал, что диалог с ВОЗ о признании вакцины построен. А регистрация препарата — это вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России.

«Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину», —сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Гущин также отметил, что около 70 стран фактически уже признали «Спутник V». Регистрация в ВОЗ будет иметь значение для людей, которые много путешествуют. Для граждан, которые делают это редко главная задача сейчас — вакцинироваться, заявил он.

Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения приостанавливала процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».

Но позже министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявлял, что претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата. И все необходимые для продолжения процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» документы предоставили.

А затем появлялась информация, что европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го.