Профессор психологии и коуч миллиардеров Марина Мелия — про 18 качеств, которые отличают очень успешных людей

За 40-летний опыт работы Марина Мелия, executive-коуч и автор бестселлеров по психологии, провела тысячи интервью с топ-менеджерами и владельцами российских компаний. В новой книге «Метод Марины Мелия. Как усилить свою силу» психолог называет качества, которые объединяют очень успешных людей, и объясняет, кому (и в каких ситуациях) может помочь коучинг.
Наблюдая в процессе работы за успешными предпринимателями, проведя тысячи глубинных психологических интервью с владельцами российских компаний и людьми из их ближайшего окружения, я получила возможность понять, чем «очень успешные» отличаются от «просто успешных», выделить качества, которые помогли им стать «чемпионами бизнеса». Эти качества сами по себе еще не гарантируют успеха, но без них точно не получится добиться желаемого и сохранить достигнутое. Впрочем, иногда они становятся источником проблем: недаром говорят, что наши недостатки — продолжение наших достоинств.
1. Могущество желаний
Первое, что стоит отметить, — это масштаб желаний, своеобразная одержимость большой целью. Обычному человеку это несвойственно, ему и в голову не придет замахнуться на что-то столь же грандиозное, если придет, то станет страшно от одной только мысли. А вдруг ситуация резко изменится: не примут нужный закон, упадет курс рубля и т. д.? У людей успешных мечты подкреплены абсолютной верой в успех — это тоже редкое качество, которое помогает желаемое сделать действительным, реальным.
2. Мощный внутренний импульс
Успешным людям не нужны внешние стимулы, системы компенсаций и поощрений. Их цели не заданы социальными стереотипами, как у большинства. У них своя, внутренняя мотивация, не нуждающаяся в подпитке извне. Человек ставит цель и достигает ее вопреки мнению окружающих, руководствуясь собственными принципами и мотивами. В этом ему помогает личностная цельность, то есть отсутствие внутреннего конфликта — «непримиримой оппозиции» — и единство мотивационных устремлений, которые не противоречат и не блокируют друг друга. А внешние преграды он умеет успешно преодолевать.
3. Неоправданный оптимизм
Такие люди всегда оценивают свои шансы на успех выше, чем шансы других. Они убеждены, что им все под силу. Их отличает то, что я называю «подкожным слоем оптимизма», — высокая устойчивость к неудачам, даже крупным. Они не опускают руки, неудачи их не ломают, а, наоборот, мобилизуют все жизненные ресурсы и стимулируют азарт — победить! В психологии есть такое понятие — «неоправданный оптимизм». Конечно, оптимизм никогда не бывает оправданным: он по определению предполагает успешный исход, хотя реальные шансы почти всегда фифти-фифти.
Естественно, не все цели достигаются и не все задачи удается решить, случаются неудачи, значительные денежные потери. Однако их это не смущает. Если из двадцати мишеней поражены пять, они считают, что это уже успех. Об остальном забывают и идут дальше: ведь столько всего задумано! На чем базируется их оптимизм? На убежденности, что любая цель может быть достигнута и мир в принципе управляем. Людям действия присуща своего рода «мания всемогущества», уверенность в своей способности влиять на происходящее вокруг.
4. Благодарность
Признательность миру за поддержку дает успешным людям дополнительную энергию — для них это огромный психологический ресурс. Они совершенно уверены, что мир на их стороне и всегда поможет, что бы они ни затевали. Они фокусируют внимание на позитиве, в отличие от тех, кто постоянно выискивает поводы для обид, помехи и препятствия на пути к успеху.
При этом их благодарность зачастую несоразмерна оказанной им поддержке. Например, человек может помнить школьного учителя только за то, что тот первым в него поверил, и десятилетиями спонсировать его школу. Или регулярно выплачивать долю прибыли другу, который давно отошел от дел, но именно он когда-то придумал идею компании и вместе с нашим героем стоял у ее истоков.
5. Открытость суровой правде
Что поражает в этих людях, так это готовность воспринимать реальность такой, какая она есть, в сочетании с верой в победу. Я много раз наблюдала ситуации, когда окружающим казалось, что все рухнуло, пропало, что уже ничего нельзя исправить, а у наших героев негативная, хотя и объективная информация вызывала лишь желание действовать, превращать проблемы в задачи, которые надо решать. Преодолевая неизбежные трудности, они становятся только сильнее.
6. Компетентность во времени
Успешный человек всегда в хороших отношениях со временем. Он живет настоящим, а не будущим или прошлым, реально оценивает перспективы, легко связывает текущие задачи со стратегическими планами, воспринимает время как непрерывный поток, спокойно и уверенно смотрит в будущее, не боясь его, но и не строя воздушных замков. Он не жалеет о том, что было сделано, а про свои ошибки говорит так: «Ну что ж, зато я приобрел опыт» — и использует неудачи как трамплин для будущих достижений.
7. Черно-белое восприятие мира
Людям успеха свойственна своеобразная «суженность сознания». Все подчинено достижению цели: жизненные ситуации, факты сортируются по принципу «нужно — не нужно». Они смотрят на мир как сквозь прицел: и мир упрощается, становится двухмерным, черно-белым, краски и полутона стираются. Каждое событие, деталь, тот или иной фактор маркируются либо знаком «плюс» — как средство для достижения цели, либо знаком «минус» — как препятствие. И люди не исключение — они воспринимаются или соратниками, или врагами.
Все, что становится ненужным, тут же отсекается. Человек, организация, подразделение как бы аннулируются, стираются в сознании, не вызывая никаких эмоций. Окружающих такое отношение часто обижает, воспринимается ими как жестокость, бессердечность, а «успешные» ничего не замечают: для них это как отработанная ступень ракеты — она отстыковывается и сгорает в атмосфере. Понятно, что мы говорим о «беспокойном меньшинстве», о тех, кому «больше всех надо», кто готов нести груз ответственности, отбросив все лишнее. Большинство из нас на такое не способны — и слава богу!
8. Харизма
Очень успешные предприниматели умеют завораживать и увлекать. Они чувствуют за собой безусловное право управлять людьми — даже теми, кто значительно превосходит их по возрасту, опыту и квалификации. Харизматический лидер наделен особой властью: он способен влиять на мысли и действия окружающих. Когда он появляется в офисе, жизнь вокруг закипает. Его нет — и все будто замирает. Он может выглядеть как угодно, говорить громко или тихо, может даже заикаться, — но люди за ним идут.
9. Склонность к риску
Еще одна черта наших героев — отвага и тяга к экстриму во всем: как в жизни, так и в бизнесе. Трудно подсчитать, сколько по-настоящему рискованных, опасных, авантюрных решений принимают в день деловые люди. Цена их решений очень высока, но они не испытывают страха, напротив, получают удовлетворение, умело сочетая готовность к риску с ответственностью за дело и людей.
10. Высокая энергетика
Успешный человек — это своеобразный вечный двигатель. Он может работать по 15–20 часов в сутки; прилетев с Камчатки в Москву, тут же отправиться на переговоры в США, оттуда — в Европу, потом лететь куда-то на уик-энд — кататься на горных лыжах, затем на свое региональное предприятие и т. д. Первые лица, люди независимые и деятельные, считают сверхвысокую производительность нормой. Они не щадят ни себя, ни других. Ритм их жизни настолько интенсивный, что помощники, заместители, люди из ближайшего окружения порой не выдерживают ни физически, ни психологически.
Этот бешеный ритм накладывает отпечаток на скорость мышления и даже речи. Лидеры говорят быстро, излагают мысли телеграфным стилем: кратко, пропуская целые блоки рассуждений. Предполагается, что собеседник способен воспринимать информацию с той же скоростью, что она ему доступна и понятна. Им не приходит в голову, что это может быть не так. Их раздражает, когда люди говорят медленно: они могут не дослушать что-то очень важное — у них просто не хватает терпения воспринимать информацию в несвойственном им темпе.
11. Созидательность
Чемпионы бизнеса — поистине творческие личности. Еще одна их удивительная способность — создавать успешные проекты, запускать новые предприятия, даже не имея специального образования и не зная особенностей конкретного бизнеса. Появилась новая идея — быстро что-то набросал, обговорил и уже готов действовать, как говорится, с колес. Они способны к конструированию новой реальности, чего-то большего и более долговечного, чем они сами. Создавать, строить, развивать — ключевые слова их деловой жизни.
12. Ответственность и моральные границы
Уникальная черта успешных людей — чувство тотальной ответственности за свои слова, дела, за тех, кто им доверяет. Прекрасно понимая важность делегирования властных полномочий, они ясно осознают и то, что свою ответственность делегировать невозможно. Если где-то происходит сбой, они не винят в этом других.
Кому многое дано, с того много и спросится — это касается в том числе вопросов морали и этики. У успешных предпринимателей есть собственный свод правил, определенные этические принципы, внутренние нормы, свои табу, границы, через которые нельзя переступать.
13. Ясность мышления и безальтернативность решений
Люди успеха способны воспринимать максимум информации «на входе», не ставя никаких фильтров или барьеров, анализировать ее, устанавливать нестандартные связи. Они многое делают вопреки тому, что написано в учебниках по менеджменту, корпоративному или антикризисному управлению. Говорят, «на вершине нет формул» — и действительно, уникальные, нестандартные, оригинальные решения часто принимаются как раз вопреки отработанным схемам и формулам.
Первые лица открыты к обсуждению, диалогу, но, как только выбор сделан, дискуссии заканчиваются. Это отличает их от большинства людей, которые принимают решения, а потом без конца меняют их.
14. Толерантность к неопределенности
Обладая удивительной способностью переваривать огромный объем информации, лидеры бизнеса умеют действовать и в условиях информационного вакуума: они продолжают двигаться вперед даже при отсутствии необходимых данных и без каких-либо гарантий на успех. Стремление избегать неопределенности вообще присуще человеческой природе. Но наших героев неопределенность не выбивает из колеи: они сохраняют работоспособность и энергию, продолжают идти к цели и воплощать задуманное.
Эти люди приняли как факт, что не все зависит от них. В любой момент могут измениться обстоятельства или может вмешаться какая-то сила, которая сведет на нет их старания. Даже если они сделают все возможное, успех не гарантирован. Большинство из нас в таких условиях опускает руки: «И начинать не буду, подожду, когда что-то прояснится». А меньшинство продолжает действовать, несмотря ни на что: «Да, может произойти все что угодно, но я все равно буду впахивать и добьюсь своей цели».
15. Рациональное отношение к деньгам
Перефразируем известную поговорку: «Покажи, как ты распоряжаешься деньгами, и я скажу, кто ты». Мы наделяем деньги теми же чертами, которыми обладаем сами, поэтому у бизнесменов деньги постоянно работают. Деньги для них — не столько цель, сколько средство, которое дает им возможность ставить немыслимые для других задачи, принимать решения качественно иного уровня, позволяет выйти на новый виток развития, значительно расширить сферу влияния и деловых интересов. И бизнес для них — это способ самореализации, а не компенсация непродуктивности в других сферах жизни, как иногда думают окружающие.
16. Здоровый оппортунизм
Очень успешных отличает и умение улавливать все «возможные возможности» и использовать их «на все сто». То, что попадает в их поле зрения: ситуации, люди, идеи, — направляется на решение конкретных задач. Они всегда знают, чего хотят, для них каждый ветер, в какую бы сторону он ни дул, становится попутным. И то, что другие воспринимают как помеху, лидеры умеют обернуть себе на пользу. Например, принимается новый закон — все в ужасе. А они находят решения, позволяющие использовать его в своих интересах. Любую неблагоприятную на первый взгляд ситуацию — неурожай, изменение курса валют, уход топ-менеджера — они заставляют работать на себя.
Когнитивные психологи описывают специфическую черту, характерную для мышления таких людей, — «независимость от поля». Их не смутишь обилием фоновых деталей: там, где другие видят лишь нагромождение случайных фактов, наши герои быстро выхватывают важную для них информацию. Способность отделять «сигнал» от «шума» позволяет им многого добиться.
17. Гениальная простота
Этим людям свойственно не усложнять, а упрощать, делать более четким и ясным все, с чем они имеют дело: структуру компании, постановку задачи, технологический процесс. Они всегда знают, что для них существенно, а что нет: это позволяет им быстро и точно структурировать, сортировать, ранжировать по степени значимости любую информацию. Они умеют формулировать простые и ясные цели, которым четко следуют, и не отвлекаться на задачи, которые не совпадают с генеральной линией развития их бизнеса.
Наукообразная, сложная речь им несвойственна. Но, упрощая, они не примитивизируют, а именно упорядочивают и проясняют. Как-то я спросила у руководителя крупного холдинга о новой технологии, внедренной на одном из его предприятий. И он мне, человеку, не разбирающемуся в технике, сумел четко, точно и быстро объяснить, в чем смысл этого процесса, что конкретно он планирует усовершенствовать и что ему это даст.
18. Неординарность
Очень успешные люди зачастую воспринимаются окружающими как эксцентричные. Они действительно «иные»: самобытные, экстравагантные, независимые во взглядах и привычках, сосредоточенные на себе и своих планах, способные подавлять и удивлять. С детства они чувствуют свою неординарность, уникальность, привыкают к тому, что по многим параметрам опережают сверстников, осознают свое превосходство, не боятся прослыть «странными» или «маргиналами». Их совершенно не заботит, какое впечатление они производят. У них есть собственное мнение обо всем на свете, их трудно переубедить, они крайне редко соглашаются признать, что неправы. Они бывают упрямыми, холодными и безжалостными, зачастую не замечают собственных вспышек гнева и раздражения или тут же находят им оправдание.
Отрывок предоставлен издательством «Бомбора» и использован с сокрашениями.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.