Профессор психологии и коуч миллиардеров Марина Мелия — о 6 причинах, по которым вы откладываете принятие решений

Сами того не замечая, мы постоянно находимся в состоянии выбора. Чаще всего он достаточно простой: позвонить — не позвонить, купить — не купить. Иногда сложный: где работать, куда вложить деньги. Еще реже судьбоносный: какую профессию выбрать или спутника жизни.

Подобно тому, как дом строится из кирпичей, наша жизнь складывается из множества решений, а верные они или ошибочные — покажет время. Мы строим здание, где верхние этажи — новые решения — базируются на многочисленных этажах прежних выборов — тех, что, возможно, уже стерлись из памяти. Но именно они открыли нам возможности, определяющие нашу сегодняшнюю жизнь, или, наоборот, ограничили их.

Принять решение — задача не из легких. До чего хитрыми и изобретательными мы становимся, чтобы только избежать его или оттянуть момент! Даже самые энергичные из нас пасуют перед выбором. Но состояние неопределенности — эмоционально затратное и разрушительное для человеческой психики: сколько сил и энергии уходит! «Ну, давай же наконец!» — говорит нам внутренний голос, но мы продолжаем переминаться с ноги на ногу, боясь сделать решительный шаг. И у каждого на то свои причины.