Профессор психологии и коуч миллиардеров Марина Мелия — о 6 причинах, по которым вы откладываете принятие решений

Из-за своей нерешительности многие люди теряют время и энергию, которых в результате не хватает на другие важные шаги. Принимать взвешенные решения в подходящий момент нам мешают эйфория возможностей, прошлый негативный опыт, мысли о сиюминутной выгоде и другие ловушки мышления. В книге «Хочу-Могу-Надо. Узнай себя и действуй!» профессор психологии и коуч-консультант первых лиц российского бизнеса Марина Мелия объясняет, как справиться с нерешительностью.
Сами того не замечая, мы постоянно находимся в состоянии выбора. Чаще всего он достаточно простой: позвонить — не позвонить, купить — не купить. Иногда сложный: где работать, куда вложить деньги. Еще реже судьбоносный: какую профессию выбрать или спутника жизни.
Подобно тому, как дом строится из кирпичей, наша жизнь складывается из множества решений, а верные они или ошибочные — покажет время. Мы строим здание, где верхние этажи — новые решения — базируются на многочисленных этажах прежних выборов — тех, что, возможно, уже стерлись из памяти. Но именно они открыли нам возможности, определяющие нашу сегодняшнюю жизнь, или, наоборот, ограничили их.
Принять решение — задача не из легких. До чего хитрыми и изобретательными мы становимся, чтобы только избежать его или оттянуть момент! Даже самые энергичные из нас пасуют перед выбором. Но состояние неопределенности — эмоционально затратное и разрушительное для человеческой психики: сколько сил и энергии уходит! «Ну, давай же наконец!» — говорит нам внутренний голос, но мы продолжаем переминаться с ноги на ногу, боясь сделать решительный шаг. И у каждого на то свои причины.
1. Эйфория возможностей
Время от времени жизнь приводит нас на «развилки» и «развязки», на «перекрестки судьбы», где сходятся несколько дорог, а значит вариантов и возможностей, и мы, как былинные богатыри, должны сделать важный выбор: налево пойдешь — деньги найдешь, направо — славу обретешь, прямо — доброе имя снискать сумеешь… Определить, чего мы хотим или что для нас лучше, совсем непросто. И чем старше мы становимся, тем сложнее дается решение — мы боимся совершить ошибку и что-то упустить.
Юности, напротив, свойственна «эйфория возможностей». Пока не выбран вуз, мы представляем себя и юристами, и журналистами, и врачами. Пока не выбрана работа, мы купаемся в океане вакансий и не торопимся причалить к берегу. Пребывать в состоянии эйфории приятно, ведь как только выбор будет сделан, из всего многообразия вариантов останется один, а все остальные окажутся недоступны. Упустить их жалко, поэтому мы всячески затягиваем процесс, до последнего наслаждаясь открытыми возможностями.
Пример из жизни. Бизнесмен выбирал, за какой проект ему взяться. Первый был связан с реконструкцией памятника культуры, а это статус, имя, известность. Второй — чисто коммерческий — сулил приличную прибыль. Бизнесмен рассуждал так: «Выберу первый — лишусь возможности заработать, а мне сейчас позарез нужны деньги. Выберу второй — упущу шанс прославиться и войти в историю, связав свое имя с уникальным культурным объектом, а ведь я давно об этом мечтал». Пока он думал — заработать или прославиться? — оба проекта подхватили другие.
Когда мы пребываем в эйфории возможностей и медлим с принятием решения, нам кажется, что ситуация стабильна, что у нас «все схвачено» и есть масса альтернатив. Но на самом деле время уходит, картина меняется, казавшиеся еще вчера такими яркими перспективы постепенно тускнеют. А мы продолжаем сравнивать условия, подсчитываем возможные дивиденды и все затягиваем с ответом, не замечая, что пора уже рассматривать совсем другие варианты.
2. В плену принятого решения
Иногда от решительного шага нас удерживает не только страх упустить ту или иную возможность: нам бывает жаль собственных «инвестиций» — сил, времени, денег. Мы не готовы признать, что ошиблись, сработали вхолостую. Даже когда мы видим, что шли по ложному пути, что пора пересмотреть ситуацию и развернуться на 180 градусов, мы все равно гнем свою линию и продолжаем действовать по инерции, ведь наши усилия непременно должны окупиться.
Скажем, мы решили съездить в горы — покататься на лыжах. Выбрали курорт, забронировали отель, купили ски-пассы, взяли напрокат лыжи и ботинки — и вот мы на месте. Но из-за сильных снегопадов подъемники не работают, погода пасмурная, с гостиницей тоже не повезло — в номерах холодно и неуютно, еда ужасная…Мы мечтаем вернуться домой, но что-то нас останавливает. Что?
Во-первых, сожаление о потраченных деньгах и желание во что бы то ни стало их «отработать»: оплатили отдых — значит, надо отдыхать. Страдать за собственные деньги — типичное для многих «развлечение»: пусть нам все не нравится, однако мы продолжаем сидеть на месте, не решаясь что-либо предпринять.
Во-вторых, уехать домой — значит признать, что решение изначально было неверным: мы выбрали не то место, не то время, не ту турфирму, в одном ошиблись, другое не просчитали, третье не учли. Но мы хотим выглядеть последовательными, не уронить свою самооценку и потому продолжаем делать вид, что все идет как надо. А в результате становимся заложниками принятых ранее решений. При этом мы постоянно думаем о том, как можно было бы по-другому использовать время и потратить средства, но все эти рассуждения совершенно бесполезны, ведь наши расходы уже принадлежат прошлому. Не проще ли зафиксировать убытки и все начать заново?
Конечно, ситуации складываются по-разному, и на наше «решение не принимать решений» могут повлиять определенные обстоятельства: например, в этой же гостинице живут наши друзья, и ради общения с ними и возможности провести время в хорошей компании мы готовы терпеть непогоду и неудобства. Это еще один «якорь», который удерживает нас на месте и хоть в какой-то степени оправдывает наше бездействие и нерешительность.
3. Из двух зол
Иногда мы оказываемся перед суперсложной дилеммой, когда из двух однозначно плохих вариантов нужно выбрать один. У человека, попавшего в такую ситуацию, способность принимать решения блокируется под влиянием негативных эмоций. Мы смотрим в одну сторону — плохо, смотрим в другую — еще хуже. Не найдя подходящего варианта, мы начинаем игнорировать саму ситуацию выбора — отстраняемся, опускаем руки. Возникающее ощущение безысходности мешает посмотреть на происходящее под иным углом зрения — и, возможно, увидеть еще одно, третье решение, какую-то более позитивную, хотя и дальнюю перспективу.
Но что делать, если ситуация действительно тяжелая и действовать нужно не откладывая, что называется «здесь и сейчас»? Стоит отнестись к этому максимально спокойно, понять, что, пока жизнь продолжается, окончательного решения быть не может, что это не «мертвая точка», на которой мы вынуждены остановиться. Просто в данный момент нам приходится выбирать между плохим и очень плохим. Главное — найти в себе силы сделать этот выбор и жить дальше.
Скажем, за окном очередной кризис, и наша компания сокращает персонал. Нам предлагают два варианта — либо добровольно перейти на полставки и продолжать гарантированно работать, либо ждать, когда мы попадем под сокращение. Есть ли третий вариант? Есть — искать новую работу, но в кризис это дело почти безнадежное. Что мы выберем? Скорее всего, согласимся на полставки. Это лучше, чем прятать голову в песок, бесконечно колебаться и ждать, когда жизнь сама выберет за нас.
4. Негативный опыт
Зачастую, прежде чем сделать важный шаг, мы возвращаемся к нашему прошлому опыту — как правило, негативному. Вспоминаем, как когда-то в аналогичной ситуации не предусмотрели нежелательных последствий. Оценивая прошлое с сегодняшних позиций, мы видим, почему это произошло и к чему привело, понимаем, что упустили и что нам следует учесть. Этот груз ошибок, безусловно, давит на нас — ведь с детства нам твердили, что на ошибках учатся. Значит, следующее решение обязательно должно быть правильным. Во всяком случае повторять старые ошибки мы уж точно не имеем права. Но вот тут и начинаются терзания и сомнения: «А вдруг я опять чего-то не учту, и мое решение снова окажется неверным? Получается, я не извлек урока из прошлого опыта?»
Бояться последствий вполне естественно — это очень по-человечески, ведь никто не может знать наверняка, как все сложится, предусмотреть все невозможно. В нашей жизни всегда будут решения, которые по прошествии времени мы оценим как не слишком удачные или даже ошибочные. Но, к сожалению, мы зачастую проецируем старые проблемы на новый опыт в масштабе 1:1, не замечая, что и ситуация уже совсем другая, и участники не те.
Например, на предыдущем месте работы мы завалили проект и теперь, когда нам предлагают возглавить новое направление, не хотим брать на себя ответственность: «Не дай бог, опять провал». Но если вчера мы потерпели фиаско, это вовсе не значит, что и сегодня не справимся. Конечно, надо учитывать свои ошибки, но они не должны нас парализовать на этапе принятия новых важных решений.
5. Сиюминутная выгода
Часто мы сами блокируем принятие решения, стремясь сохранить психологический комфорт (например, пытаемся избежать неприятного разговора). Мы хотим, чтобы нам было спокойно сейчас, в это время и в этом месте, и не думаем о том, как это отразится на нашем будущем. А иногда мы слишком заботимся о том, как будем выглядеть в глазах окружающих, хотим нравиться близким, друзьям, тем, кого мы уважаем, кто для нас значим, боимся показаться безвольными или, наоборот, слишком жесткими и не оправдать чьих-то ожиданий. Мы попадаем в зависимость от чужого мнения и в результате делаем то, что выгодно кому-то, но не нам. Зато расхлебывать последствия этого, по сути, чужого решения придется именно нам и никому другому.
В ситуации выбора всегда важно учитывать временнýю перспективу. Это хорошо иллюстрирует модель «10-10-10», разработанная Сюзи Уэлч. В книге «10-10-10: Как управлять собственной жизнью и избавиться от сомнений при принятии сложных решений» автор советует каждому, кто стоит перед выбором, подумать, как его решение повлияет на следующие 10 минут, 10 месяцев, 10 лет.
Руководитель небольшой компании мучится вопросом: брать на работу подругу жены или нет? Он знает, что девушка очень этого хочет. В то же время ему ясно, что у них совершенно разные представления о профессиональных стандартах, организационных процессах и даже трудовой дисциплине. Руководствуясь сиюминутной психологической выгодой, он согласится ее взять: во-первых, чтобы не ссориться с женой, а во-вторых, чтобы доставить радость ей и порадоваться самому. Но, подумав о следующих десяти месяцах, поймет, что конфликтов не избежать, они будут возникать все чаще, а следующие десять лет могут превратиться в бесконечное выяснение отношений — и с женой, и с ее подругой.
6. Стремление к идеалу
От принятия решения нас зачастую удерживает собственный перфекционизм: стремление сделать единственно правильный выбор, остановиться на лучшем варианте из всех возможных. Мы сравниваем, сомневаемся: «Вроде бы ничего… А вдруг будет что-нибудь получше?» В результате даже самый простой выбор превращается в сложный. И даже когда дело сделано, мы начинаем думать, что опять промахнулись. Но найти единственно верное решение, которое ни при каких условиях нас не разочарует, невозможно. Жизнь так устроена, что приходится идти на компромиссы. Более того, любое решение — это и есть компромисс, и он по определению не может соответствовать нашим предпочтениям «на все сто».
Конечно, тот, кто находится в постоянном поиске, уверен, что найдет что-то более достойное, а может быть, даже необыкновенное — то, чего нет ни у кого. К примеру, мы выбираем дом. Мы пересмотрели их уже с десяток, но не можем остановиться ни на одном, потому что надеемся — есть лучше, надо только еще немного поискать. В результате наша покупка рискует вообще не состояться. Идеальное можно и нужно оставить миру идей, а в реальном мире — выбирать тот вариант, который принципиально не расходится с нашими ценностями, запросами и целями.
Свободно и решительно
Проблема выбора действительно невероятно сложна. Иногда целый комплекс факторов мешает нам принять решение, а иногда — всего один. И этот единственный фактор способен кого-то заставить дотошно взвешивать все «за» и «против», другого — не признавать собственные ошибки, а третьего — все время оглядываться назад и посыпть голову пеплом из-за сделанного когда-то неверного выбора.
Мы становимся нерешительными, когда не хотим брать на себя ответственность. Цена же такой отсрочки — энергия, которой в результате не хватает на другие важные шаги. Незаконченные дела нависают над нами, обременяют, отравляют существование, загоняют нас в стресс, сковывают силы, которые нам так нужны. Важно разобраться, что и почему становится камнем преткновения именно для нас. Когда мы это поймем, нам будет легче управлять собой и в ситуации выбора действовать более свободно и решительно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.