Профессор психологии и коуч миллиардеров Марина Мелия — о главных страхах топ-менеджеров в 2020-м году

Про личное

У вас трое детей, все они взрослые состоявшиеся люди. К вам они обращаются за помощью, если находятся в стрессовой или сложной ситуации?

Мы общаемся постоянно, уже как друзья, так что я в курсе их дел всегда, а не только тогда, когда у них что-то случилось. Я вижу свою задачу в том, чтобы помогать или как минимум не мешать им в их собственных устремлениях, не навязывать им те цели, которые мне кажутся более верными или перспективными.

Например, мой старший сын довольно долго искал себя. У него экономическое образование, сначала он работал бизнес-аналитиком в банке, но быстро почувствовал, что это не его призвание. Он серьезно увлекся историей, долго сидел в архивах, написал книгу о военно-экономической истории нашей страны с 1921 по 1941 год, которую высоко оценили специалисты. Потом он занялся волонтерством и фотографией. Он шесть лет путешествовал по Турции, побывал и в цыганском таборе, и в бандитском притоне, а по итогам поездки издал книгу. И, кстати, известный фотожурналист Сергей Максимишин во время последнего интервью назвал эту книгу самой интересной среди фотоальбомов за последние 20 лет. Сейчас мой сын работает с детьми аутистами, написал книгу «Мир аутизма. 16 супергероев», преподает в Высшей школе экономики. Он, наконец, нашел себя. Я все время его поддерживала, хотя многим такие «метания» казались нелогичными. Главным для меня было то, что он всегда был занят делом, которое его интересовало, и посвящал ему всего себя без остатка. Мне не важно, приносит ли это дело хорошие деньги, тем более, что мой сын не очень дорожит комфортом и равнодушен к дорогим вещам. И хотя в этом мы отличаемся, моей задачей всегда было помочь ему прожить его собственную жизнь, а не навязывать мою формулу счастья.

Есть ли какие-то ошибки, которые вы совершили в воспитании детей?

Мне уже задавали этот вопрос, и я отвечала, что моя ошибка в том, что я не учила их музыке. Но сейчас я скажу иначе, пусть это и прозвучит нескромно. Я считаю, что никаких глобальных ошибок я не совершила. Я вижу результаты своего воспитания. Моя дочь часто повторяет, что у нее было счастливое детство, и она хочет, чтобы у ее дочки было такое же. Если у родителей хорошие отношения со взрослыми детьми, они дороги, интересны друг другу, значит все было сделано правильно. Все мои дети заняты делом, они прекрасно смогут прожить без моей поддержки. Так что я выдержала родительский экзамен. Поэтому может и ладно, что я не научила их музыке.

В чем вы черпаете вдохновение?

В любви к жизни! Вокруг происходит много всего интересного – новые технологии, взгляды, возможности. Это вдохновляет. И еще я давно придерживаюсь формулы, которая помогает не растрачивать энергию попусту: надо говорит то, что думаешь, а делать то, что говоришь! И тогда ее хватит на долгие годы.