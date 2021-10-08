10 новых книг о психическом здоровье для осенних вечеров: от биполярки до борьбы с зависимостями

Эти книги, возможно, не заменят поход к психотерапевту, но помогут вам лучше разобраться в природе тревожности, чувства стыда и детских травм. Ко Всемирному дню психического здоровья «Собака.ru» публикует подборку важных новинок по психологии 2021 года.
Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств
Автор: Дэвид Бернс
Важная книга для тех, кто испытывает тревожность и постоянно сомневается в себе. Всемирно известный психотерапевт, один из основателей когнитивно-поведенческой терапии Дэвид Бернс объясняет, какие иррациональные установки в голове приводят к чувству тревоги, и называет 40 техник, которые помогут разобраться в себе и преодолеть страхи. Также доктор Бернс делится результатами исследований лекарств, обычно назначаемых при тревожно-депрессивном расстройстве, и объясняет, почему иногда они могут принести больше вреда, чем пользы.
Издательство «Альпина Паблишер».
Без дна. Зависимости и как их победить
Автор: Джудит Гризел
Бывшая зависимая и известный нейробиолог объясняет, как психоактивные вещества — от никотина и алкоголя до кокаина и психоделиков — меняют мозг человека. Джудит Гризел ссылается на актуальные результаты научных исследований, приводит откровенные примеры из собственного прошлого с зависимостями и рассказывает о принципиально новом способе справиться со злоупотреблением. Книга вошла в список бестселлеров американской газеты The New York Times.
Издательство «Питер».
Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх
Авторы: Мэттью Бун, Дженнифер Грегг и Лиза Койн
Человеку свойственно избегать неприятных ситуаций, чувств и переживаний. Но, постоянно уклоняясь от дискомфорта, мы рискуем и собственными возможностями. В этом руководстве, написанном клиническими психологами и экспертами по терапии принятия ответственности (ТПО), предлагается 25 микропрактик, которые помогут справиться со своими эмоциями и и зажить смелой и осмысленной жизнью. Почему вы избегаете тех или иных ситуаций? Как повысить уровень осознанности в моменты страха? И, что самое главное, как определить свои истинные цели и начать действовать?
Издательство МИФ.
Исцели свои травмы. Как оставить в прошлом страх и стыд, поднять самооценку и успокоить внутреннего критика
Автор: Беверли Энгл
Как бы вам не надоела фраза «все идет из детства», изменить восприятие себя и мира без проработки старых травм очень сложно. Психотерапевт Беверли Энгл уверена, что нашим первым зеркалом становятся родители: глядя на их реакцию, мы формируем мнение о себе. «Зеркальная терапия», о которой врач рассказывает в своей книге, помогает разрушить кривые родительские зеркала и создать взамен них новые.
Читайте отрывок из книги «Исцели свои травмы» с упражнениями на принятие и понимание своего тела.
Издательство «Бомбора».
С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города
Авторы: Дарья Варламова, Антон Зайниев
Российский бестселлер о ментальном здоровье, который в 2017 году получил литературную премию «Просветитель», а теперь вновь переиздан. Оба автора книги столкнулись с клинической депрессией, ее неприятием окружающими и нехваткой адекватной информации по психиатрии. Тогда они перерыли ворох научных публикаций, поговорили со специалистами и разложили по полочкам не только депрессию, но и другие распространенные заболевания: биполярное, антисоциальное, тревожное и пограничные расстройства, СДВГ, синдром Аспергера и шизофрению.
Издательство «Альпина Паблишер».
Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
Автор: Эдит Эгер
В новой книге бывшей узницы Аушвица, психолога и ученицы легендарного психиатра Виктора Франкла описывается 12 распространенных установок, лишающих человека свободы: в том числе синдром жертвы, избегание, игнорирование себя, стыд, осуждение, непрощение, страх. Эдит Эгер, основываясь на собственном опыте и опыте работы с пациентами, подсказывает читателю путь, который мягко и бережно помогает изменить мысли, удерживающие в плену прошлого. Автор отмечает, что самой страшной тюрьмой, в которой она оказалась, была не та, куда ее отправили нацисты, а та, которую она создала в собственном разуме.
Издательство МИФ.
Власть эмоций. Как управлять своими чувствами
Авторы: Рэнди Тэрэн, Далай-лама XIV.
Умение анализировать свои эмоции и управлять ими становится крайне важным навыком на фоне все возрастающей тревоги современного мира. «Людей больше беспокоят не сами события, а то, как они воспринимают их», — отмечает американская писательница Рэнди Тэрен, которая составила доступное руководство по превращению собственных эмоций в жизненный компас. Книга одобрена его святейшеством Далай-лама XIV.
Читайте отрывок из «Власть эмоций» о 16 мыслях, пугающих большинство людей, и способы с ними справиться.
Издательство «Питер».
Чувство стыда. Как перестать бояться быть неправильно воспринятым
Автор: Илсе Санд
Стыд — сильное и болезненное ощущение внутреннего дискомфорта, которое часто возникает необоснованно, но способно серьезно испортить жизнь. За ним скрываются другие проблемы: страх, заниженная самооценка, усталость от общения, нехватка любви и понимания. В книге, ставшей бестселлером в Дании, психотерапевт Илсе Санд рассказывает о стыде всё: как он возникает и как отделить его от прочих эмоций, к чему он может привести и как его успокоить. Текст дополняют авторские упражнения, которые помогут избавиться от удушающего чувства и обрести внутреннюю свободу.
Издательство «Альпина Паблишер».
Тень как ресурс
Авторы: Александр Савкин и Юлия Тертышная
Психиатр Карл Густав Юнг отмечал: «Люди сделают всё возможное, неважно, насколько абсурдное, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей душой». Именно он описал архетип тени — той самой область нашей психики, которая не осознается, не признается, вытесняется или отрицается нами, но при этом оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Из российского бестселлера «Тень как ресурс» вы узнаете, что делать с собственной тенью и как распознать ее в людях, которые нам слишком нравятся или слишком раздражают.
Издательство МИФ.
Хочу — Mогу — Надо. Узнай себя и действуй!
Автор: Марина Мелия
Из-за своей нерешительности многие люди теряют время и энергию, которых в результате не хватает на другие важные шаги. Принимать взвешенные решения в подходящий момент нам мешают эйфория возможностей, прошлый негативный опыт, мысли о сиюминутной выгоде и другие ловушки мышления. В своей новой книге «Хочу-Могу-Надо. Узнай себя и действуй!» профессор психологии и коуч-консультант первых лиц российского бизнеса Марина Мелия объясняет, как справиться с нерешительностью.
Издательство «Питер».
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