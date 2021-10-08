10 новых книг о психическом здоровье для осенних вечеров: от биполярки до борьбы с зависимостями

Тень как ресурс

Авторы: Александр Савкин и Юлия Тертышная

Психиатр Карл Густав Юнг отмечал: «Люди сделают всё возможное, неважно, насколько абсурдное, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей душой». Именно он описал архетип тени — той самой область нашей психики, которая не осознается, не признается, вытесняется или отрицается нами, но при этом оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Из российского бестселлера «Тень как ресурс» вы узнаете, что делать с собственной тенью и как распознать ее в людях, которые нам слишком нравятся или слишком раздражают.

Издательство МИФ.