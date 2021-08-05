Взлом страха: вот 16 мыслей, пугающих большинство людей. И способы с ними справиться!

На самом деле почти всех людей пугают похожие вещи. В книге «Власть эмоций. Как управлять своими чувствами» (Рэнди Тэрэн, его святейшество Далай-Лама) приводится типология страхов — от мыслей о потери близкого человека до страха добиться успеха — и даются краткие советы по совладанию с ними.
Страх потери
1. Страх потерять любимого человека, который дорог вам настолько, что вы не представляете себе жизнь без него. Это может быть возлюбленный или член семьи, друг, наставник и даже домашний питомец.
Способ совладания: позвольте вашему страху удержать вас в настоящем моменте и начните ценить время, проведенное вместе с этим человеком. Это поможет вам примириться с неизбежным и сделать ваши отношения еще более крепкими.
2. Страх потери работы или финансовой стабильности.
Способ совладания: ради собственного спокойствия постарайтесь осознать, что мы не можем контролировать нашу жизнь и многого нам не дано знать. Но мы можем извлекать уроки из каждой ситуации. Страх потерять финансовую стабильность — это один из величайших мотиваторов, гарантирующих нам выход из зоны комфорта и позволяющих разглядеть в себе новые способности.
3. Страх не воспользоваться возможностями: когда вы решаете выбрать что-то одно, вы теряете что-то другое (цена возможности).
Способ совладания: вместо того чтобы страдать и доводить себя до крайности, поймите, что принятие решения может подарить вам облегчение. После этого вы вступаете в игру и можете корректировать ситуацию.
4. Страх, что вам не хватит времени на реализацию своей мечты.
Способ совладания: чтобы прожить счастливую жизнь, в которой вы не будете доводить себя до изнеможения переживаниями, замените ожидание благодарностью. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть, за свои таланты и жизненный опыт. Попытайтесь понять, что навязанные самому себе сроки лишь тормозят. Жизнь — это движение, так не стойте на месте!
Страх перемен
5. Страх неудачи: вы можете найти новую работу, которая вызывает определенные трудности, придется потратить на это много сил; вы к этому готовы?
Способ совладания: вам выбирать, что делать дальше. Упорный труд, настойчивость и любовь к своему делу — вот что отличает вас от остальных. Это откроет перед вами любые двери.
6. А вдруг у меня ничего не получится?
Способ совладания: разве жизнь дает нам какие-нибудь гарантии? Все может получиться не так, как вы планировали, но это не значит, что все потеряно. Когда вы оглянетесь назад, вы поймете, насколько этот опыт обогатил вашу жизнь и вывел вас на новый уровень. Вместо того чтобы воспринимать все в негативном ключе, представьте: а вдруг все закончится хорошо? — и просто начните действовать.
7. Может, вы хотите уйти с работы или разорвать отношения? Найдете ли вы что-нибудь лучше?
Способ совладания: спросите себя, соответствует ли ваша работа или ваши отношения вашим ценностям и ожиданиям. Обогащают ли они вашу жизнь, или что вы можете сделать, чтобы это было так? Если вас что-то не устраивает, ищите новые возможности, добивайтесь и идите вперед.
8. Страх переезда. Вы готовы завести новых друзей?
Способ совладания: если вы открыты к людям, то и они будут открыты к вам. Если вы искренне радуетесь переменам и относитесь к ним с доверием, то мир ответит вам тем же. Попробуйте и посмотрите, что получится.
9. Вам может казаться, что вы не очень хороший друг, родитель и т. д.
Способ совладания: делайте все, что в ваших силах, живите настоящим и вкладывайте всю свою душу в отношения. Ваше сердце говорит громче слов.
10. Не забудем и про страх успеха — что, если все случившееся превзойдет наши ожидания? Сможете ли вы с этим справиться, и не изменится ли отношение окружающих?
Способ совладания: во-первых, вы уже успешны. Гордитесь тем, что вы хороший человек. Вы заслуживаете счастья. Отрицание этого есть попытка вашего организма защитить вас от чего-то, что доставляло вам проблемы в прошлом. Если вы делаете следующий шаг, значит, пришло время. Будьте терпеливы и снисходительны к своему продвижению вперед. Ваш успех согреет и людей вокруг вас.
Страх отвержения
11. Так просто чувствовать себя никчемным. Реклама постоянно предлагает нам купить что то «более впечатляющее».
Способ совладания: не поддавайтесь этому ажиотажу. Кто-то всегда будет более или менее (сильный, креативный и т. д.), чем вы. Дело не в сравнении, а в признании своей уникальности и ценности. В этом ваша суперсила; не надо ее недооценивать. Когда вы демонстрируете свою искренность, все былые страхи исчезают.
12. Страшно показать свою уязвимость. Но вы можете устать постоянно носить маску.
Способ совладания: ношение маски утомляет. Самые сильные люди не боятся быть уязвимыми и жить полной жизнью. Речь идет о способности демонстрировать свою человечность. Забавно, что от этого и другим людям легче показывать свои истинные чувства.
13. Вы можете выглядеть уверенно, но не чувствовать уверенности. Синдром самозванца в действии.
Способ совладания: да, это так! Синдром самозванца присущ тем, кто не может интернализировать свои достижения и боится, что его обвинят во лжи. Согласно исследованию, 70% людей страдают от этого. Поймите, что ваши достижения не определяют вашей истинной ценности. Верьте в свою общую компетентность. Практикуйте уважение к себе и цените свои даже маленькие победы. Благодарность даже за малое в перспективе позволит вам получить гораздо больше.
14. Вам может быть трудно принимать похвалу или даже признавать свои достижения из страха перед завистью.
Способ совладания: если вы сами уверены, что делаете все возможное, то это и есть самое лучшее признание. Но принимать искренние комплименты, конечно, приятно. Научитесь говорить «спасибо» и продолжайте делать свое дело. В то же время не позволяйте критике или похвале довлеть над вами. Важно не то, что люди говорят, а то, как это в вас откликается.
Страх причинения вреда
15. Если вы воспринимаете жизнь как опасность и считаете, что люди хотят воспользоваться вами, вы можете эмоционально закрыться.
Способ совладания: любые отношения так или иначе задевают нас — неважно, ценны они для нас или нет. Будьте осмотрительны, но не отгораживайтесь от людей. Извлеките урок, помогите себе и обратите внимание, насколько сильнее вы стали. Когда вы поддаетесь страху быть обманутым или использованным, вы вкладываете в эту эмоцию свою энергию и позволяете ей возобладать над вами. Сфокусируйтесь на своих желаниях, а не на том, чего опасаетесь. Мысленно поддерживайте и вдохновляйте себя. Помните, что вас всегда есть кому выслушать, когда вам это надо, но и вы готовы в случае необходимости подставить свое плечо. Проводите время с теми, кто помогает вам понять, насколько вы сильны. Вспомните какую-нибудь сложную ситуацию, когда вы боялись, но справились. Вы и сейчас так можете.
Страх смерти
16. Многие люди испытывают сильный страх смерти, поскольку он связан с неизвестностью, пустотой или концом. Это первобытный страх.
Способ совладания: все мы смертны, но принять этот факт нелегко. Это неизведанная территория, но не для тех, кто пережил околосмертный опыт. Так произошло с моим отцом, и его отношение к смерти после этого изменилось.
Доктор Сэм Парниа, автор книги «Стирая смерть», организовал самое крупное исследование для изучения околосмертного опыта. Все пациенты утверждали, что видели свои тела, лежащие на операционном столе, как бы сверху (как и мой отец). Они даже могли повторить, о чем говорили доктора и медсестры. Кто-то может возразить, что это просто галлюцинации, но все не совсем так, ведь правдивость слов пациентов подтверждали специалисты, проводившие операции. Согласно результатам исследования Парниа, «сознание, эго, нечто, что делает нас нами (мы называем это душой), может продолжать свое существование, даже если (их владельцы) оказались на пороге смерти».
Религии, включая христианство, иудаизм и ислам, провозглашают возможность существования души в иных мирах, а такие религии, как индуизм и буддизм, верят в реинкарнацию. Психотерапевт Брайан Вайсс нашел множество подтверждений факта реинкарнации, о чем он написал книгу «Многие жизни, многие хозяева». Каждый человек имеет свое представление о том, что нас ждет после смерти, — это все очень личное.
Но даже наука теперь уже не отрицает, что смерть тела не обязательно означает конец всему. Альберт Эйнштейн сказал: «Энергия не создается и не уничтожается, она лишь обретает новую форму». Некоторые люди признаются, что чувствуют присутствие своих любимых даже после их смерти. Если думать так, то становится гораздо спокойнее.
Почему же мысли о смерти всех нас так мучают? Мы привыкли воспринимать смерть как травматичный опыт. Но что, если на самом деле умирать не так ужасно? В ходе недавнего исследования под руководством Курта Грея из Университета Северной Каролины, г. Чапел-Хилл, было обнаружено следующее: «При мысли о смерти мы в основном испытываем печаль и ужас. Но оказывается, что умирать на самом деле не так ужасно и страшно, как вы об этом думаете»8. Грей сравнил блоги людей, умирающих от рака, с блогами здоровых людей, которых попросили представить, будто им осталось жить несколько месяцев. Можно подумать, что в группе смертельно больных должно царить отчаяние и безысходность, но на самом деле именно эти люди чаще всего использовали слова «счастье» и «любовь» (и реже — «тревога» и «ужас») по сравнению с группой воображаемых умирающих. Пациенты в терминальной стадии говорят о чувстве благодарности и о счастье быть частью этого мира, потому что понимают: их срок на земле подходит к концу.
Некоторые стратегии по управлению страхом смерти предполагают размышления на следующую тему: если бы вам оставалось жить всего один год, о ком бы вы вспомнили в первую очередь и что бы сделали? Составьте список и намеренно проживите это время в позитиве. Когда вы наполняете свои дни смыслом, растет чувство удовольствия от жизни, и страх смерти больше вас не преследует.
Проживать свои дни осознанно вам также поможет дневник благодарности. Даже незначительные радости, разговоры и наблюдения приобретают большую значимость, когда человек начинает осознавать конечность жизни. С более практической точки зрения те, кто привел свои дела в порядок, меньше боится смерти, поскольку знает, что, даже если с ним что-то случится, его воля будет исполнена.
Страх смерти побуждает нас учиться контролировать то, что нам подвластно, искать духовные или философские опоры и правильно расставлять приоритеты. А если мы излучаем любовь, то даже страх смерти не сможет выбить почву у нас из-под ног. Это великолепное наставление для всех нас.
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Питер» .
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