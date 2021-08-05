Взлом страха: вот 16 мыслей, пугающих большинство людей. И способы с ними справиться!

Страх потери

1. Страх потерять любимого человека, который дорог вам настолько, что вы не представляете себе жизнь без него. Это может быть возлюбленный или член семьи, друг, наставник и даже домашний питомец.

Способ совладания: позвольте вашему страху удержать вас в настоящем моменте и начните ценить время, проведенное вместе с этим человеком. Это поможет вам примириться с неизбежным и сделать ваши отношения еще более крепкими.

2. Страх потери работы или финансовой стабильности.

Способ совладания: ради собственного спокойствия постарайтесь осознать, что мы не можем контролировать нашу жизнь и многого нам не дано знать. Но мы можем извлекать уроки из каждой ситуации. Страх потерять финансовую стабильность — это один из величайших мотиваторов, гарантирующих нам выход из зоны комфорта и позволяющих разглядеть в себе новые способности.

3. Страх не воспользоваться возможностями: когда вы решаете выбрать что-то одно, вы теряете что-то другое (цена возможности).

Способ совладания: вместо того чтобы страдать и доводить себя до крайности, поймите, что принятие решения может подарить вам облегчение. После этого вы вступаете в игру и можете корректировать ситуацию.

4. Страх, что вам не хватит времени на реализацию своей мечты.

Способ совладания: чтобы прожить счастливую жизнь, в которой вы не будете доводить себя до изнеможения переживаниями, замените ожидание благодарностью. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть, за свои таланты и жизненный опыт. Попытайтесь понять, что навязанные самому себе сроки лишь тормозят. Жизнь — это движение, так не стойте на месте!