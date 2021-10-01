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В Петербурге запустят новую линию по выпуску вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Петербурге запустили производственную линию по выпуску вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Изготовлением препарата займется научно-технологическая фармацевтическая компания «Полисан», заявили в пресс-службе администрации города.

Фото: Shutterstock.com

 

Ежегодно завод будет выпускать до 40 млн доз препарата от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в год. Это уже вторая, после BIOCAD площадка в Петербурге, которая запустит производство вакцины от COVID-19 в промышленных масштабах. Новую производственную линию построили в кратчайшие сроки.

Всего в модернизацию производства инвестировали более 1,5 млрд рублей. Меморандум о развитии производства лекарственных препаратов на ПМЭФ-2021 подписало правительство Петербурга, а также компании «Полисан» и BIOCAD.

Напомним, не зарегистрированные в России вакцины могут начать ввозить в страну. Разрешить применение таких препаратов предлагает Министерство здравоохранения — но только на территории Московского международного медицинского кластера.

Также российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Однако препарат предназначен для экспортных целей.

Помимо этого Минздрав получило документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Ее разработкой занимались в центре имени Гамалеи. Там же создали и двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

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