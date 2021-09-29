Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию незарегистрированные вакцины

О возможности появления в России медицинских препаратов, в том числе вакцин, которые не прошли государственную регистрацию, пишет «Коммерсантъ». Возможность ввозить такие препараты предлагают дать клиникам-участникам Московского международного медицинского кластера (МММК), соответствующие поправки в законодательство уже подготовило Министерство здравоохренения.

Поправки предлагается внести в законы «Об обращении лекарственных средств» и «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Они предусматривают издание правительством отдельного подзаконного акта, регламентирующего процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором.

Пакет поправок также вводит для фонда Московского международного медицинского кластера и его инвесторов ряд новых обязанностей, связанных с обращением незарегистрированных препаратов на территории кластера. В частности, клиники должны будут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов, а фонд, в свою очередь, будет обязан вести учет этих данных.

Московский международный медицинский кластер располагается в «Сколково» — здесь, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Напомним, в начале года Росздравнадзор запретил частным медицинским клиникам России — в том числе тем, которые располагаются на территории Московского международного медицинского кластера — использовать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. В случае, даже если им удастся закупить препарат, вакцинация им населения будет невозможна.