В России запустили производство вакцины AstraZeneca против коронавируса

По словам чиновника, внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами.

«Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — добавил Осьмаков.

Гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев в мае говорил, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Он указывал, что весь объем данной вакцины «Р-Кови», который будет производиться в России на производственных мощностях «Р-Фарм» — несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти на экспорт.

Напомним, петербургская биотехнологическая компания BIOCAD начала выпуск вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат будут производить по заказу Министерства здравоохранения.

Также в Петербурге создают совместную вакцину от гриппа и коронавирусной инфекции. Сотрудники научного института разрабатывают вакцины, в частности, в отношении гриппозной инфекции.