Центр имени Гамалеи собирается зарегистрировать вакцину для подростков

Минздрав получило документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Ее разработкой занимались в центре имени Гамалеи. Там же создали и двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт». Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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Новый препарат получит название «ГамКовидВак-М». Теперь согласно процедуре документ направят на экспертизу. После проверки будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата.
Если он пройдет все необходимые процедуры, то подростков будут прививать исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей.
Напомним, разработчик препарата центр Чумакова приостановил выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» на несколько месяцев. Площадка, где производили сырье для препарата закрыли на модернизацию.
А еще выяснилось, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев нахождения в России полностью вытеснил все другие мутации SARS-CoV-2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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