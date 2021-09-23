Центр имени Гамалеи собирается зарегистрировать вакцину для подростков

Новый препарат получит название «ГамКовидВак-М». Теперь согласно процедуре документ направят на экспертизу. После проверки будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата.

Если он пройдет все необходимые процедуры, то подростков будут прививать исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей.

Напомним, разработчик препарата центр Чумакова приостановил выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» на несколько месяцев. Площадка, где производили сырье для препарата закрыли на модернизацию.

А еще выяснилось, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев нахождения в России полностью вытеснил все другие мутации SARS-CoV-2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.