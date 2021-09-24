В Египте одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»

В Управлении по лекарственным средствам Египта считают, что вакцинация российским препаратом поможет быстрее сформировать коллективный иммунитет в стране, где проживает более 100 млн человек. До этого момента в самой населенной стране Ближнего Востока уже использовали двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Она была одобрена в Египте еще в феврале 2021 года.

Напомним, с 27 августа в три раза увеличили число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-юг-Шейх. На каждом маршруте теперь летает по 15 рейсов в неделю.

А власти Турции не признали однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну