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В Египте одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»

В Египте одобрили применение в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом пишут на сайте РФПИ.

Фото: Shutterstock.com

 

В Управлении по лекарственным средствам Египта считают, что вакцинация российским препаратом поможет быстрее сформировать коллективный иммунитет в стране, где проживает более 100 млн человек. До этого момента в самой населенной стране Ближнего Востока уже использовали двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Она была одобрена в Египте еще в феврале 2021 года.

Напомним, с 27 августа в три раза увеличили число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-юг-Шейх. На каждом маршруте теперь летает по 15 рейсов в неделю.

А власти Турции не признали однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну

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