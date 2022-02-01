По данным издательства «Эксмо», которые приводит «Коммерсантъ», рост продаж книг по эзотерике по итогам года составил более 53%, обеспечив группе 400 миллионов рублей доходов. В 2020-ом продажи в этой категории росли только на 13%. Как отмечает начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова, основной интерес аудитории идет в направлении практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса.

В целом популярностью у россиян в 2021 году пользовались книги о гаданиях, предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Так, в «Читай-городе» самыми продаваемыми книгами стали «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. В издательстве «Альпине Паблишер», где «не базирующиеся на научной парадигме картины мира» книги не издают, выросли продажи литературы о психологии и позитивном мышлении.

Как считают эксперты, рост продаж книг по эзотерике обусловлен пандемией коронавируса. Представитель «Читай-города» отметил, что внимание к эзотерическим книгам возрастает в непростые времена. В «Литресе» предположили, что такой ускорение цифровизации также способствует популярности эзотерической литературы. В «Эксмо» считают, что эзотерика ушла в массы, потому что есть актуальные адаптации древних духовных учений и философий — «они становятся понятнее и доступнее и работают с базовыми потребностями: стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию».