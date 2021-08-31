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Агрессивный и устойчивый к вакцинам: в ЮАР выявили новый штамм коронавируса

Специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний выявили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Новый штамм получил название C.1.2. Группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Также ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новый штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий, пишет новостной портал Eyewitness (EWN).

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6% населения ЮАР.

В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 576 343 человек (за последние сутки — 513), выздоровели 552 760 (за последние сутки — 1 366), скончались 20 583 человека (за последние сутки — 31).

Новые мутации вируса SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании.

Группа ученых из США опубликовала препринт статьи, посвященной штамму коронавируса «йота». Он был обнаружен в Нью-Йорке в конце прошлого года. Согласно различным исследованиям, его отличает более высокая заразность и летальность, особенно среди пожилых людей. Специально для «Собака.ru» врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич разобрала статью американских исследователей и ответила на важнейшие вопросы об американском штамме вируса.

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