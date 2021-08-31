Агрессивный и устойчивый к вакцинам: в ЮАР выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм получил название C.1.2. Группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Также ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новый штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий, пишет новостной портал Eyewitness (EWN).

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6% населения ЮАР.

В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 576 343 человек (за последние сутки — 513), выздоровели 552 760 (за последние сутки — 1 366), скончались 20 583 человека (за последние сутки — 31).

Новые мутации вируса SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании.

Группа ученых из США опубликовала препринт статьи, посвященной штамму коронавируса «йота». Он был обнаружен в Нью-Йорке в конце прошлого года. Согласно различным исследованиям, его отличает более высокая заразность и летальность, особенно среди пожилых людей. Специально для «Собака.ru» врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич разобрала статью американских исследователей и ответила на важнейшие вопросы об американском штамме вируса.