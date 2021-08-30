Исследование: новые мутации SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю

Ранее считалось, что SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19 — мутирует примерно раз в две недели. Однако новое исследование Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета показывает, что эта оценка не учитывает многие мутации, которые произошли, но так и не были секвенированы.

Вирусы мутируют регулярно — в частности, когда совершаются ошибки при копировании геномов во время репликации вируса. При этом большинство мутаций снижают шансы вируса на выживание и не учитываются при расчетах скорости мутаций. «Принимая во внимание эти отсутствующие мутации, команда оценивает, что истинная частота мутаций вируса как минимум на 50% выше, чем предполагалось ранее», — отмечают авторы исследования.

Исследование подтвердило, что если человек заражен коронавирусом более чем несколько недель, вирус может мутировать. Это потенциально может привести к возникновению новых штаммов, как и произошло со штаммом альфа, который считается результатом эволюции вируса внутри человека.

Как пишет «Интерфакс», большая часть обнаруженного учеными негативного отбора была вызвана предсказуемыми причинами — мутации укорачивают гены или заставляют белки, такие как шип, плохо функционировать. В то же время отбор благоприятствовал мутациям, в которых использовались более стабильные аминокислоты.

Напомним, ранее ученые обнаружили антитело, способное противостоять всем наиболее опасным и распространенным штаммам коронавируса. Оно всего одно, зато какое: одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью, так и широким нейтрализующим действием. Также стало известно, что Центр имени Чумакова, разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак», модифицирует препарат под новые штаммы.