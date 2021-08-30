Врач-терапевт Никита Харлов уверен, из-за этого вакцинация переносится гораздо сложнее. Также эксперт рекомендует перед прививкой отказаться от продуктов с большим количеством углеводов: картофеля, каш, хлеба, пишет РИА Новости.

Помимо этого, стоит воздержаться от фруктов. Особенно от бананов, винограда и дыни. Их потребление следует сократить приблизительно в два раза. Исключением остаются только цитрусовые. Лимон, лайм или апельсин не повредят состоянию организма, говорит врач.

Кроме того, избегать нужно не только продуктов, которые повышают сахар, но и тех, что могут вызвать аллергию. Перед вакцинацией терапевт рекомендовал есть только привычные продукты, вплоть до любимой марки колбасы. И лучше не переедать, так как это может негативно повлиять на иммунную систему. Правил относительно еды следует придерживаться за два-три дня до и после прививки.

Новые мутации вируса SARS-CoV-2 появляются примерно раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании.

У переболевшего коронавирусом человека обоняние может пропасть на год, при этом чаще всего такое долгое восстановление происходит у молодых женщин. Об этом рассказала ТАСС профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. Чем иммунитет ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек.