Врач рассказала о том, что обоняние после COVID-19 чаще всего долго восстанавливается у молодых женщин

По словам эксперта, у некоторых людей обоняние и вкус возвращаются в течение одного-полутора месяцев. Однако бывают случаи, когда нарушения обоняния длятся до года и более. «Чаще это наблюдается у молодых женщин», — добавила специалист.

Кроме того, с возрастом у многих чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов снижается, поэтому пожилые реже сталкиваются с такими последствиями COVID-19. «Безусловно, если вкусовые ощущения искажены, то в ряде случаев людям приходится менять свои пристрастия к тем или иным продуктам», — подытожила она.