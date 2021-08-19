Около 6 тысяч комплектов: в Петербург прибыла партия редкой вакцины «КовиВак»

Всего для вакцинации в Петербург прибыло 132 904 дозы однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» и 6 240 комплектов доз «КовиВак», разработанного в Центре им М.П. Чумакова. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Напомним, ранее летом в Петербурге не хватало доз «КовиВака». Из-за этого в июне даже временно приостанавливалась запись на вакцинацию этим препаратом.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Первая партия препарата была доставлена в Петербург в мае.