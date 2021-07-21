Голикова: заболеваемость коронавирусом снижается только в 10 регионах России

«Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, у нас снизилась до 18,6%, когда я докладывала в прошлый раз, это было 29,6%. На втором и третьем местах у нас по-прежнему находятся Московская область и Санкт-Петербург. Доля других субъектов РФ по уровню заболеваемости возросла до 63,5%, в прошлый раз это было 52,1%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны. В 67 регионах заболеваемость растет, в 10 отмечается некоторое снижение», — сообщила Голикова сегодня, 21 июля.

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в большинстве регионов России остается напряженной. Показатели заболеваемости по сравнению с прошлой неделей практически не изменились. «Хочу доложить о ситуации, которая складывается с распространением новой коронавирусной инфекции. К сожалению, она остается напряженной. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тыс. случаев заболевания, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной», — отметила она.

По словам вице-премьера России, к достижению коллективного иммунитета на уровне 60% на сегодняшний день близки Москва, Петербург и еще 15 регионов страны — в том числе республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. По подсчетам Голиковой, Россия может добиться коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к 1 ноября 2021 года.

Напомним, ранее предварительные данные исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера говорили о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался. А вот в Петербурге, по подсчетам экспертов РАНХиГС, это может произойти к 2022 году.