Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге будет достигнут к 2022 году, заявили в РАНХиГС

«За прошедший год многие уже успели переболеть и получить иммунитет естественным путем. Кроме того, растут и темпы вакцинации. Уже к концу 2021 — началу 2022 года в городе на Неве можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету», — приводит «Фонтанка» слова кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрия Десятниченко.

При этом вводить новые ограничения в Петербурге вряд ли будут, считает Десятниченко. «Вероятность их введения крайне мала, в первую очередь потому, что это затратно для города. Если сравнивать финансовые возможности Петербурга с той же Москвой, то у нас они гораздо скромнее», — добавил он.

В свою очередь власти Петербурга планируют достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу быстрее, уже к началу октября. О том, что сделать это получится за 120 дней, еще в начале июня заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец: «Когда мы говорили о 1,2 млн жителей, мы исходили из той методики, которая была доступна, тогда еще не было указания Минздрава вакцинировать 60% взрослого населения. Сейчас мы ориентируемся на совершенно иные цифры. В Петербурге должна быть достигнута иммунная прослойка 2,6 млн взрослых. Исходя из сегодняшнего числа вакцинируемых и уже привитых к сегодняшнему дню нам необходимо порядка 120 дней».

А вот в России, по предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался.