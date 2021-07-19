Арег Тотолян Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера: Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти до 90%.

Ранее о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет достигнут, когда антитела появятся у минимум 60% населения, говорили в Роспотребнадзоре. «Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — утверждала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее уточнял, что иммунитет к COVID-19 должны иметь 60% взрослого населения, то есть 68-69 миллионов человек. По его подсчетам, такая статистика могла сформироваться в первом полугодии 2021 года. «Мы вместе с экспертным сообществом оцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения. Это 68-69 млн человек. Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии», — отмечал он.

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова также допускала, что запланированный коллективный иммунитет в 60% может появиться к августу. «Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сообщала она.