Есть ли связь между заболеваемостью COVID-19 и погодой? Выяснили в Роспотребнадзоре

«При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика», — приводит РИА «Новости» слова Пшеничной.

Число новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, с 14 марта не превышает 10 тысяч. Заболеваемость продолжает колебаться в пределах 8-9 тысяч.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 710 тысяч, в Москве — 1 миллион 66 тысяч, в Петербурге — 408 тысяч, в мире — 141 миллион человек. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах в Петербурге увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.