Есть ли связь между заболеваемостью COVID-19 и погодой? Выяснили в Роспотребнадзоре

Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России могут быть связаны в том числе с погодными факторами. Он этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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«При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Но пока прослойка людей, не имеющих антитела, достаточно велика», — приводит РИА «Новости» слова Пшеничной.
Число новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, с 14 марта не превышает 10 тысяч. Заболеваемость продолжает колебаться в пределах 8-9 тысяч.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 710 тысяч, в Москве — 1 миллион 66 тысяч, в Петербурге — 408 тысяч, в мире — 141 миллион человек. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах в Петербурге увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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