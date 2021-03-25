Как следует из базы решений ФАС, речь идет о суспензии для внутримышечного введения, которая содержится в 10 ампулах объемом 0,5 миллилитра. При этом в антимонопольной службе добавляют, что предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей.

Напомним, «КовиВак» стала третьей российской вакциной от коронавируса. Препарат был зарегистрирован в феврале 2021 года. Первую партию из 120 тысяч доз вакцины планировали выпустить в гражданский оборот в середине марта.

Вакцина «КовиВак» стала в 2,5 раза дороже препарата «Спутник V». Ранее Федеральная антимонопольная служба установила его предельную стоимость в размере 1 942 рубля. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов должна стоить 9 710 рублей.