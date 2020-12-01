Напомним, ранее Роспотребнадзор установил новые срок готовности тестов на коронавирус. Теперь он не будет превышать 48 часов — «с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Ранее Роспотребнадзор расширил сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Теперь сдать тест можно будет в любой медицинской лаборатории по всей России — как частной, так и государственной. Также власти Петербурга планируют перевести лаборатории на круглосуточный режим работы, чтобы горожане смогли сдать тест на коронавирус в любое время суток.