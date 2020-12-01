В Петербурге расширили список клиник, где можно бесплатно пройти компьютерную томографию легких. Обследование включено в тарифы ОМС.
Как пишет Piter.TV, компьютерную томографию легких можно по полису ОМС в девяти клиниках города — как государственных, так и частных:
- ООО ЛДЦ МИБС — 6-я Советская улица, 24-26/19-21
- ООО «Центр точной диагностики» — Сестрорецк, улица Пограничников, 4
- ООО «НМЦ-Томография» — Народная улица, 21, корпус 2
- Центр РКТ в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106» — улица Рихарда Зорге, 1
- ООО ЛДЦ МИБС — улица Есенина, 2/3
- СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» — Кронштадт, улица Газовый Завод, 3
- ООО «Ай-Клиник Петергоф» на базе СПб ГБУЗ «Николаевская больница» — Царицынская улица, 1
- ООО «Ай-Клиник Петергоф» на базе СПб ГБУЗ «Покровская больница» — Большой проспект Васильевского острова, 86
- РКТ Центр в ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» — Пискаревский проспект, 47
Напомним, ранее Роспотребнадзор установил новые срок готовности тестов на коронавирус. Теперь он не будет превышать 48 часов — «с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».
Ранее Роспотребнадзор расширил сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Теперь сдать тест можно будет в любой медицинской лаборатории по всей России — как частной, так и государственной. Также власти Петербурга планируют перевести лаборатории на круглосуточный режим работы, чтобы горожане смогли сдать тест на коронавирус в любое время суток.
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