Стало известно, когда запустят в производство вторую российскую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре добавили, что первая партия препарата успешно прошла контроль.