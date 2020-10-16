В конце октября начнется производство первой пострегистрационной серии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Стало известно, когда запустят в производство вторую российскую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре добавили, что первая партия препарата успешно прошла контроль.
Напомним, ранее в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как сообщил президент Владимир Путин, «на подходе еще одна».
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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