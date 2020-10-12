Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу? Роспотребнадзор спрогнозировал сроки

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — заявила РИА «Новости» заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, часть работников были переведены на «удаленку», а школьники — отправлены на дополнительных каникулы.

Все меры по сдерживанию вируса должны замедлить темпы прироста новых случаев заражения, однако результат будет заметен не сразу — у COVID-19 длительный инкубационный период. Чтобы ожидать выхода на плато, должно пройти как минимум полтора таких периода, заявила эпидемиолог.

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