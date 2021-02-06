ВОЗ: в мире замедляются темпы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что в мире наблюдается замедление темпов распространения коронавируса. Об этом на брифинге сообщила эксперт организации Мария ван Керкхове, передает ТАСС.
По мнению эксперта, это происходит в первую очередь благодаря соблюдению ограничительных мер. Она подчеркнула, что наличие вакцины не говорит о том, что эти меры можно отменить. «Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», — сказала ван Керкхове.
Кроме того, впервые на русском языке опубликована колонка гендиректора Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса. В ней отмечается, что ВОЗ многократно призывала страны воспользоваться «окном возможностей» для предотвращения широкомасштабного распространения нового вируса.
Однако, по словам гендиректора ВОЗ, не все страны вовремя к ним прислушались. «О результатах бездействия красноречиво свидетельствуют преодоленные с тех пор трагические рубежи, включая гибель более 2 млн человек и выявление более 100 млн подтвержденных случаев заболевания», — добавляет он.
Тедрос Аданом Гебреисус также обратил внимание на то, что вакцина от коронавируса должна справедливо распределяться. Вакцинация уже началась более чем в 50 государствах, но при этом в их числе нет ни одной беднейшей страны мира, подчеркнул он. Как он считает, «поставщики вакцин стали отдавать приоритет заключению более выгодных сделок с богатыми странами в ущерб обеспечению справедливого распределения вакцин между всеми странами мира». ВОЗ призвала все страны мира обеспечить начало вакцинации медсотрудников и пожилых людей в течение первых 100 дней 2021 года.
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