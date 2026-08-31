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Как розовый (от фуксии до мадженты!) стал важнейшим цветом осени 2026 года?

Цветовой максимализм — важная тенденция последних нескольких сезонов. Летом мы чередовали аквамариновые олимпийки в духе Saint Laurent и mermaid-платья, как у Chanel, c айтемами в яблочно-зеленом оттенке (по примеру фэшн-инфлюенсеров Эмили Синдлев и Леандры Медин!). А осенью готовимся носить всё фиолетовое и ярко-розовое. В пользу последнего трендсеттеры — от Prada и Valentino до Bottega Veneta и Celine — проголосовали атласными барби-футлярами, амарантовыми йети-пальто (в тандеме с мохнатыми беретами!) и юбочными boom-boom-двойками. 

Prada FW'26

Prada FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Celine FW'26

Celine FW'26

Matières Fécales FW'26

Matières Fécales FW'26

Valentino FW'26

Valentino FW'26

Balenciaga Fall 2026 Couture

Balenciaga Fall 2026 Couture 

Erdem FW'26

Erdem FW'26

Во время кутюрной Недели моды худрук Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли сделал сразу два фэшн-реверанса — сочинил помпезное макси-платье по мотивам отца-основателя Кристобаля Баленсиаги и окрасил его в культовый оттенок Valentino Pink. Платье в подобном пронзительно-цикламеновом оттенке заметили и на шоу Matières Fécales (а позже — на Деми Мур во время Каннского кинофестиваля!), а в Erdem сделали ставку на более теплый коралловый и отшили в нем корсетное миди с чуть заниженной линией талии и расклешенной юбкой (любимый силуэт актрисы Сары Полсон, а еще — набирающий силу тренд!). 

При желании носим ярко-розовый за пределами black-tie-дресскода: для таких случаев креативный директор Valentino Алессандро Микеле придумал костюм с плечистым жакетом и юбкой-карандашом в стиле 80-х (и замиксовал их с туфлями из малахитового бархата!), Майкл Райдер в Celine поженил маджента-рубашку с алыми брюками, а матриарх Prada Миучча Прада в очередной раз блеснула колорблоком и дополнила неоновый футляр бордовыми гольфами, лодочками из вишневого атласа и полосатым кремово-фисташковым шарфом. 

Дождевик Moncler, ДЛТ, 248 000 руб.

Дождевик Moncler, ДЛТ, 248 000 руб.

Босоножки Saint Laurent, ДЛТ, 94 150 руб.

Босоножки Saint Laurent, ДЛТ, 94 150 руб.

Платье Rasario, 87 500 руб.

Платье Rasario, 87 500 руб.

Юбка The Attico, ДЛТ, 78 050 руб.

Юбка The Attico, ДЛТ, 78 050 руб.

Фартук Glumkimberly, 65 000 руб.

Фартук Glumkimberly, 65 000 руб.

Платье Meowshka, 57 750 руб.

Платье Meowshka, 57 750 руб.

Кольцо Hugo Kreit, КМ20, 38 600 руб.

Кольцо Hugo Kreit, КМ20, 38 600 руб.

Платье-юбка Memories & Whiskers, Subbota, 38 600 руб.

Платье-юбка Memories & Whiskers, Subbota, 38 600 руб.

Топ Walk of Shame, 35 000 руб.

Топ Walk of Shame, 35 000 руб.

Бежевые тренчи — out, неоново-розовые дождевики — in: выстраиваемся за такими в Moncler (great again благодаря юным тикток-юзерам!) и носим их в качестве платья в сочетании с атласными босоножками Saint Laurent и кольцами-коготками Hugo Kreit в тон (идеальный лук для выставки «Священные кошки» — в Музее истории религии с 3 сентября!). Повторяем лук с подиума Valentino и надеваем ультрамодный твидовый жакет De Saison в паре с миди-юбкой The Attico, а по случаю вылазки в фэнси-дерти-бар «Пузыри и Псы» (открытие запланировано на конец сентября!) примеряем сверкающий топ Walk of Shame или фэшн-трансформер Memories & Whiskers (одновременно и платье, и юбка!). 

Жакет De Saison, 29 900 руб.

Жакет De Saison, 29 900 руб.

Сумка SMB bag, 25 000 руб.

Сумка SMB bag, 25 000 руб.

Кольцо Puntus, 23 500 руб.

Кольцо Puntus, 23 500 руб.

Балетки State Venice, 16 400 руб.

Балетки State Venice, 16 400 руб.

Слипы Agent Provocateur, 13 900 руб.

Слипы Agent Provocateur, 13 900 руб.

Шорты Planta Rosa, 12 500 руб.

Шорты Planta Rosa, 12 500 руб.

Сабо Befree, 1 999 руб.

Сабо Befree, 1 999 руб.

Носки Pantis, 1 600 руб.

Носки Pantis, 1 600 руб.

Для поддержания морального духа (осень уже завтра, но вы держитесь!) добавляем яркие акцентны: ходим в офис только с барби-тоутом SMB bag, признаемся себе в любви с кидкор-солитером Puntus и бодро перешагиваем сентябрьские лужи в атласных балетках State Venice и кукольных сабо Befree (а еще лучше — рифмуем обувь с розовыми недоносочками от фрешменов Pantis!). 

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