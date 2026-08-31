Как розовый (от фуксии до мадженты!) стал важнейшим цветом осени 2026 года?

Цветовой максимализм — важная тенденция последних нескольких сезонов. Летом мы чередовали аквамариновые олимпийки в духе Saint Laurent и mermaid-платья, как у Chanel, c айтемами в яблочно-зеленом оттенке (по примеру фэшн-инфлюенсеров Эмили Синдлев и Леандры Медин!). А осенью готовимся носить всё фиолетовое и ярко-розовое. В пользу последнего трендсеттеры — от Prada и Valentino до Bottega Veneta и Celine — проголосовали атласными барби-футлярами, амарантовыми йети-пальто (в тандеме с мохнатыми беретами!) и юбочными boom-boom-двойками.
Во время кутюрной Недели моды худрук Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли сделал сразу два фэшн-реверанса — сочинил помпезное макси-платье по мотивам отца-основателя Кристобаля Баленсиаги и окрасил его в культовый оттенок Valentino Pink. Платье в подобном пронзительно-цикламеновом оттенке заметили и на шоу Matières Fécales (а позже — на Деми Мур во время Каннского кинофестиваля!), а в Erdem сделали ставку на более теплый коралловый и отшили в нем корсетное миди с чуть заниженной линией талии и расклешенной юбкой (любимый силуэт актрисы Сары Полсон, а еще — набирающий силу тренд!).
При желании носим ярко-розовый за пределами black-tie-дресскода: для таких случаев креативный директор Valentino Алессандро Микеле придумал костюм с плечистым жакетом и юбкой-карандашом в стиле 80-х (и замиксовал их с туфлями из малахитового бархата!), Майкл Райдер в Celine поженил маджента-рубашку с алыми брюками, а матриарх Prada Миучча Прада в очередной раз блеснула колорблоком и дополнила неоновый футляр бордовыми гольфами, лодочками из вишневого атласа и полосатым кремово-фисташковым шарфом.
Бежевые тренчи — out, неоново-розовые дождевики — in: выстраиваемся за такими в Moncler (great again благодаря юным тикток-юзерам!) и носим их в качестве платья в сочетании с атласными босоножками Saint Laurent и кольцами-коготками Hugo Kreit в тон (идеальный лук для выставки «Священные кошки» — в Музее истории религии с 3 сентября!). Повторяем лук с подиума Valentino и надеваем ультрамодный твидовый жакет De Saison в паре с миди-юбкой The Attico, а по случаю вылазки в фэнси-дерти-бар «Пузыри и Псы» (открытие запланировано на конец сентября!) примеряем сверкающий топ Walk of Shame или фэшн-трансформер Memories & Whiskers (одновременно и платье, и юбка!).
Для поддержания морального духа (осень уже завтра, но вы держитесь!) добавляем яркие акцентны: ходим в офис только с барби-тоутом SMB bag, признаемся себе в любви с кидкор-солитером Puntus и бодро перешагиваем сентябрьские лужи в атласных балетках State Venice и кукольных сабо Befree (а еще лучше — рифмуем обувь с розовыми недоносочками от фрешменов Pantis!).
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