Как розовый (от фуксии до мадженты!) стал важнейшим цветом осени 2026 года?

Во время кутюрной Недели моды худрук Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли сделал сразу два фэшн-реверанса — сочинил помпезное макси-платье по мотивам отца-основателя Кристобаля Баленсиаги и окрасил его в культовый оттенок Valentino Pink. Платье в подобном пронзительно-цикламеновом оттенке заметили и на шоу Matières Fécales (а позже — на Деми Мур во время Каннского кинофестиваля!), а в Erdem сделали ставку на более теплый коралловый и отшили в нем корсетное миди с чуть заниженной линией талии и расклешенной юбкой (любимый силуэт актрисы Сары Полсон, а еще — набирающий силу тренд!).

При желании носим ярко-розовый за пределами black-tie-дресскода: для таких случаев креативный директор Valentino Алессандро Микеле придумал костюм с плечистым жакетом и юбкой-карандашом в стиле 80-х (и замиксовал их с туфлями из малахитового бархата!), Майкл Райдер в Celine поженил маджента-рубашку с алыми брюками, а матриарх Prada Миучча Прада в очередной раз блеснула колорблоком и дополнила неоновый футляр бордовыми гольфами, лодочками из вишневого атласа и полосатым кремово-фисташковым шарфом.