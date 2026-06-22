Как аквамариновый стал важнейшим цветом этого лета?

С одной стороны, аквамариновый — это явный оммаж пляжной эстетике и бывшему на фэшн-пике несколько сезонов назад мермэйдкору. А с другой, продолжение тенденции отказа от пастельной палитры в пользу насыщенных и акцентных оттенков. Вспоминаем дикий колорблок в стиле 1980-х Дарио Витале в его дебютной и финальной коллекции Versace, цветочный ретро-принт Chloe, желтые плащи и оранжевые колготки Loewe, да и что далеко ходить, скинни-джинсы в оттенке фуксии на недавнем мужском показе Prada. Стремление вывернуть насыщенность и красочность (будто в фото-редакторе!) на максимум — логичное последствие усталости от монохромной quiet luxury, желания отделиться от пастельных clean girls и, в конце концов, просто наступления лета. Однако тот же аквамариновый Имани-Ниа Фрэнсис-Цолаки в материале Who What Wear называет «средством выражения оптимизма» и отсылкой к самой беззаботной эпохе XXI века — нулевым. Очень кстати в самый разгар кризиса, который, к сожалению, обрушился, в том числе, на головы топовых креативных директоров.