Как аквамариновый стал важнейшим цветом этого лета?

Аквамариновый (или, как его еще называют, aqua blue) — цвет, который буквально лежал на поверхности всех возможных летних ассоциаций, но оказался в топе трендов только сейчас. И судя по коллекциям, останется там до осени 2027 года при поддержке чешуйчатых макси-платьев Chanel, ретро-олимпиек Saint Laurent и античных юбок с драпировками Valentino. Выйдя из подиумных берегов, океанический голубой волной накрыл гардеробы фэшн-инфлюнсеров, заставив нас собрать собственный сундук с сокровищами — любвеобильными миди-платьями Alaia (с вырезом в форме сердца на спине!), мюлями-тучками RxBshoes, кожаными жакетами в стиле 1980-х 12Storeez и увесистыми солитерами LevashovaElagina (с говорящим названием «Лагуна»!).
С одной стороны, аквамариновый — это явный оммаж пляжной эстетике и бывшему на фэшн-пике несколько сезонов назад мермэйдкору. А с другой, продолжение тенденции отказа от пастельной палитры в пользу насыщенных и акцентных оттенков. Вспоминаем дикий колорблок в стиле 1980-х Дарио Витале в его дебютной и финальной коллекции Versace, цветочный ретро-принт Chloe, желтые плащи и оранжевые колготки Loewe, да и что далеко ходить, скинни-джинсы в оттенке фуксии на недавнем мужском показе Prada. Стремление вывернуть насыщенность и красочность (будто в фото-редакторе!) на максимум — логичное последствие усталости от монохромной quiet luxury, желания отделиться от пастельных clean girls и, в конце концов, просто наступления лета. Однако тот же аквамариновый Имани-Ниа Фрэнсис-Цолаки в материале Who What Wear называет «средством выражения оптимизма» и отсылкой к самой беззаботной эпохе XXI века — нулевым. Очень кстати в самый разгар кризиса, который, к сожалению, обрушился, в том числе, на головы топовых креативных директоров.
По пути безопасного колорблока пошли в Prada и Tom Ford, замиксовав аквамариновые юбки с верхом в черном и бело-сером цветах. А Энтони Ваккарелло из Saint Laurent и Алессандро Микеле из Valentino сошлись на том, что морской голубой идеально сочетается с пастельно-желтым – будь то бельевые шорты из лимонного атласа или золотистый топ с виртуозной вышивкой. Пляжно-отпускную тематику раскрыли Матье Блази в Chanel, сочинив чешуйчатое mremaicore-платье, и Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten, трансформировав парео в прозрачный кейп. Плюс: классный стайлинг-трюк для начинающих подсмотрели у Acne Studios, которые взяли за основу черный сет из удлиненного жакета и узких брюк и дополнили его аквамариновыми полуказками и boom-boom-серьгами в тон.
Пробуем себя в амплуа Владычицы морской и примеряем прозрачное платье Jean Paul Gaultier в тандеме с купальником Blizhe и украшенными пайетками-чешуйками туфлями Undercover — и отправляемся на водный рейв Kuznya Cruise. Для лука в духе Prada сочетаем расклешенную ретро-юбку Solove с офискорной рубашкой с коротким рукавом, а по случаю летней свадьбы друзей примеряем цветочное ципао-платье Meowshka. В один из июльских уикендов наведываемся на террсау «Лодочной станции» и защищаемся от бризов с Малой Невки с помощью аквамаринового пончо May of May.
В качестве qaua-blue-акцентов присматриваемся к стейтмент-аксессуарам: серьгам с голубыми топазами «Бронницкий ювелир», коктейльному кольцу «Лагуна» LevashovaElagina и псевдовинтажным бусам Moonka. В рубрике «Коллекционный лот» побеждает океаническая Herbag от Hermes из канваса, а единственный дождь, на который мы согласны, вышили на своих бархатных
тягах мюлях обувные виртуозы RxBshoes.
Вивиан Ли поддержала Энтони Ваккарелло и Алессандро Микеле и замиксовала aqua blue с пастельно-желтым оттенком
Карина Балабан преподает мастер-класс по виртуозному колорблоку: сочетает аквамариновый с фиолетовым, горчичным и рубиновым
Фиксируем отличное цветовое комбо: Люси Уильямс поженила шоколадное платье-рубашку с аквамариновыми балетками
Ханна Марзуки Видлунд разбавила черный монохром ярко-голубым топом асимметричного кроя
Всевозможные шарфы и платки, повязанные на манер кушака или ориентального пояса-оби — всё еще с нами! Поэтому смело берем их не только в базовых — черном и белом — оттенках, но и акцентных, как это сделала Джоанна Лагер
При желании можно отдать океаническому голубому солирующую роль и окружить его почти незаметными, нюдовыми, соседями — Сара Стаси надела акватическую блузу в квартете с бежевой бельевой юбкой, мюлями в тон и соломенной сумкой
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