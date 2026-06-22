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Как аквамариновый стал важнейшим цветом этого лета?

Аквамариновый (или, как его еще называют, aqua blue) — цвет, который буквально лежал на поверхности всех возможных летних ассоциаций, но оказался в топе трендов только сейчас. И судя по коллекциям, останется там до осени 2027 года при поддержке чешуйчатых макси-платьев Chanel, ретро-олимпиек Saint Laurent и античных юбок с драпировками Valentino. Выйдя из подиумных берегов, океанический голубой волной накрыл гардеробы фэшн-инфлюнсеров, заставив нас собрать собственный сундук с сокровищами — любвеобильными миди-платьями Alaia (с вырезом в форме сердца на спине!), мюлями-тучками RxBshoes, кожаными жакетами в стиле 1980-х 12Storeez и увесистыми солитерами LevashovaElagina (с говорящим названием «Лагуна»!). 

Chanel Resort 2027

Chanel Resort 2027

Saint Laurent Resort 2026

Saint Laurent Resort 2026

Courreges SS'26

Courreges SS'26

Prada SS'26

Prada SS'26

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26

Tom Ford SS'26

Tom Ford SS'26

С одной стороны, аквамариновый — это явный оммаж пляжной эстетике и бывшему на фэшн-пике несколько сезонов назад мермэйдкору. А с другой, продолжение тенденции отказа от пастельной палитры в пользу насыщенных и акцентных оттенков. Вспоминаем дикий колорблок в стиле 1980-х Дарио Витале в его дебютной и финальной коллекции Versace, цветочный ретро-принт Chloe, желтые плащи и оранжевые колготки Loewe, да и что далеко ходить, скинни-джинсы в оттенке фуксии на недавнем мужском показе Prada. Стремление вывернуть насыщенность и красочность (будто в фото-редакторе!) на максимум — логичное последствие усталости от монохромной quiet luxury, желания отделиться от пастельных clean girls и, в конце концов, просто наступления лета. Однако тот же аквамариновый Имани-Ниа Фрэнсис-Цолаки в материале Who What Wear называет «средством выражения оптимизма» и отсылкой к самой беззаботной эпохе XXI века — нулевым. Очень кстати в самый разгар кризиса, который, к сожалению, обрушился, в том числе, на головы топовых креативных директоров. 

Valentino Haute Couture Spring 2026

Valentino Haute Couture Spring 2026

Acne Studios SS'26

Acne Studios SS'26

Jil Sander SS'26

Jil Sander SS'26

Versace SS'26

Versace SS'26

Abra SS'26

Abra SS'26

Victoria Beckham SS'26

Victoria Beckham SS'26

По пути безопасного колорблока пошли в Prada и Tom Ford, замиксовав аквамариновые юбки с верхом в черном и бело-сером цветах. А Энтони Ваккарелло из Saint Laurent и Алессандро Микеле из Valentino сошлись на том, что морской голубой идеально сочетается с пастельно-желтым – будь то бельевые шорты из лимонного атласа или золотистый топ с виртуозной вышивкой. Пляжно-отпускную тематику раскрыли Матье Блази в Chanel, сочинив чешуйчатое mremaicore-платье, и Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten, трансформировав парео в прозрачный кейп. Плюс: классный стайлинг-трюк для начинающих подсмотрели у Acne Studios, которые взяли за основу черный сет из удлиненного жакета и узких брюк и дополнили его аквамариновыми полуказками и boom-boom-серьгами в тон. 

Платье Alaia, ДЛТ, 523 500 руб.

Платье Alaia, ДЛТ, 523 500 руб.

Сумка Hermes, TSUM Collect, 499 500 руб.

Сумка Hermes, TSUM Collect, 499 500 руб.

Брюки Valentino, ДЛТ, 271 500 руб.

Брюки Valentino, ДЛТ, 271 500 руб.

Meowshka, 215 000 руб.

Meowshka, 215 000 руб.

Юбка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Юбка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Жакет 12Storeez, 69 000 руб.

Жакет 12Storeez, 69 000 руб.

Туфли Undercover, ДЛТ, 64 700 руб.

Туфли Undercover, ДЛТ, 64 700 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 60 945 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 60 945 руб.

Платье Jean Paul Gaultier, KM20, 23 400 руб.

Платье Jean Paul Gaultier, KM20, 23 400 руб.

Пробуем себя в амплуа Владычицы морской и примеряем прозрачное платье Jean Paul Gaultier в тандеме с купальником Blizhe и украшенными пайетками-чешуйками туфлями Undercover — и отправляемся на водный рейв Kuznya Cruise. Для лука в духе Prada сочетаем расклешенную ретро-юбку Solove с офискорной рубашкой с коротким рукавом, а по случаю летней свадьбы друзей примеряем цветочное ципао-платье Meowshka. В один из июльских уикендов наведываемся на террсау «Лодочной станции» и защищаемся от бризов с Малой Невки с помощью аквамаринового пончо May of May.

Кольцо LevashovaElagina, 23 000 руб.

Кольцо LevashovaElagina, 23 000 руб.

Бусы Moonka, 19 700 руб.

Бусы Moonka, 19 700 руб.

Сумка Moveli, 18 756 руб.

Сумка Moveli, 18 756 руб.

Пончо May of May, 18 000 руб.

Пончо May of May, 18 000 руб.

Юбка Solove, 15 500 руб.

Юбка Solove, 15 500 руб.

Мюли RxBshoes, 14 950 руб.

Мюли RxBshoes, 14 950 руб.

Топ Blizhe, 6 890 руб.

Топ Blizhe, 6 890 руб.

Футболка Annuko, 5 900 руб.

Футболка Annuko, 5 900 руб.

В качестве qaua-blue-акцентов присматриваемся к стейтмент-аксессуарам: серьгам с голубыми топазами «Бронницкий ювелир», коктейльному кольцу «Лагуна» LevashovaElagina и псевдовинтажным бусам Moonka. В рубрике «Коллекционный лот» побеждает океаническая Herbag от Hermes из канваса, а единственный дождь, на который мы согласны, вышили на своих бархатных тягах мюлях обувные виртуозы RxBshoes.

Вивиан Ли поддержала Энтони Ваккарелло и Алессандро Микеле и замиксовала aqua blue с пастельно-желтым оттенком

Вивиан Ли поддержала Энтони Ваккарелло и Алессандро Микеле и замиксовала aqua blue с пастельно-желтым оттенком

Карина Балабан преподает мастер-класс по виртуозному колорблоку: сочетает аквамариновый с фиолетовым, горчичным и рубиновым

Карина Балабан преподает мастер-класс по виртуозному колорблоку: сочетает аквамариновый с фиолетовым, горчичным и рубиновым

Фиксируем отличное цветовое комбо: Люси Уильямс поженила шоколадное платье-рубашку с аквамариновыми балетками

Фиксируем отличное цветовое комбо: Люси Уильямс поженила шоколадное платье-рубашку с аквамариновыми балетками

Ханна Марзуки Видлунд разбавила черный монохром ярко-голубым топом асимметричного кроя

Ханна Марзуки Видлунд разбавила черный монохром ярко-голубым топом асимметричного кроя

Всевозможные шарфы и платки, повязанные на манер кушака или ориентального пояса-оби — всё еще с нами! Поэтому смело берем их не только в базовых

Всевозможные шарфы и платки, повязанные на манер кушака или ориентального пояса-оби — всё еще с нами! Поэтому смело берем их не только в базовых — черном и белом — оттенках, но и акцентных, как это сделала Джоанна Лагер

При желании можно отдать океаническому голубому солирующую роль и окружить его почти незаметными, нюдовыми, соседями — Сара Стаси надела акватическую

При желании можно отдать океаническому голубому солирующую роль и окружить его почти незаметными, нюдовыми, соседями — Сара Стаси надела акватическую блузу в квартете с бежевой бельевой юбкой, мюлями в тон и соломенной сумкой

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