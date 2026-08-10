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Фиолетовый — главный цвет этой осени! Вот 23 вещи-доказательства

Похоже, этой осенью у шоколадного появится серьезный конкурент, а точнее — целый фиолетовый фэшн-отряд. Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в качестве ярких акцентов. Готовимся к purple-помешательству и пополняем гардеробы фиалковыми жакетами из твида Chanel, китчевыми платьями-ракушками Kalmanovich, туфлями из индиго-питона Level44 и мохнатыми худи из новой коллекции 12Storeez.

Chloe FW'26

Chloe FW'26

Loewe FW'26

Loewe FW'26

Valentino FW'26

Valentino FW'26

Maison Margiela FW'26

Maison Margiela FW'26

Jacques Wei FW'26

Jacques Wei FW'26

Celine FW'26

Celine FW'26

Balenciaga FW'26 Couture

Balenciaga FW'26 Couture

Shushu/Tong FW'26

Shushu/Tong FW'26

Чемена Камали в коллекции Сhloe FW'26 приручила насыщенный индиго — отшила в нем богемные туники с оборками и шаровары, которые замиксовала с авокадо-сумкой и серыми ботильонами.  За тотал-луки проголосовал и Гленн Мартенс: во время осенне-зимнего шоу Maison Margiela вывел на подиум костюм из пурпурного бархата. А Алессандро Микеле блеснул колорблоком — поженил виноградную миди-юбку с лососевой блузой и белыми туфлями Rockstud (заручившись поддержкой Миранды Пристли, делает шипы из 2010-х great again!). Фиолетовый без труда составит пару не только другим оттенкам, но и принтам: Жак Вей в бренде имени себя дополнил сливовое макси-платье зебровыми ботильонами, а на шоу Shushu/Tong заметили комбо с голубой юбкой с ретроцветами. 

Платье Prada, ДЛТ, 419 500 руб.

Платье Prada, ДЛТ, 419 500 руб.

Платье Yudashkin, 310 000 руб.

Платье Yudashkin, 310 000 руб.

Жакет Chanel, TSUM Collect, 285 000 руб.

Жакет Chanel, TSUM Collect, 285 000 руб.

Свитер Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 129 550 руб.

Свитер Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 129 550 руб.

Юбка Meowshka, 97 000 руб.

Юбка Meowshka, 97 000 руб.

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 79 950 руб.

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 79 950 руб.

Свитер 12Storeez, 49 000 руб.

Свитер 12Storeez, 49 000 руб.

Свитер Walk of Shame, 45 900 руб.

Свитер Walk of Shame, 45 900 руб.

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

Клатч Lancel, Универмаг «У Красного моста», 30 730 руб.

Клатч Lancel, Универмаг «У Красного моста», 30 730 руб.

Туфли Level44, 29 900 руб.

Туфли Level44, 29 900 руб.

Гетры Julie Kegels, KM20, 29 800 руб.

Гетры Julie Kegels, KM20, 29 800 руб.

За подиумными бантиками Prada отправляемся в петербургскую люкс-мекку ДЛТ — по примеру показа FW'24 адаптируем платье к холодам с помощью жокейских сапог и плюшевой кепки-котелка. С блеском меняем их на аметистовые пайетки Yudashkin в эклектичном тандеме с белоснежными джазовками (главные ботинки сезона!). Для феминного индиго-монохрома примеряем точеную юбку-карандаш Meowshka в паре с атласной блузой Milena Ioanna, а по случаю диско-вечеринки в стиле 80-х в самом модном баре Петербурга Catch 22 наряжаемся в вау-платье с гранд-оборкой Kalmanovich в паре с пятнистыми перчатками Chuba. 

Платье Kalmanovich, 29 016 руб.

Платье Kalmanovich, 29 016 руб.

Бомбер Catarina Nova, 24 900 руб.

Бомбер Catarina Nova, 24 900 руб.

Сумка SMB bags, 18 000 руб.

Сумка SMB bags, 18 000 руб.

Сумка Tendance, Rendez-Vous, 15 790 руб.

Сумка Tendance, Rendez-Vous, 15 790 руб.

Блуза Milena Ioanna, 8 900 руб.

Блуза Milena Ioanna, 8 900 руб.

Сабо Molo, «Кенгуру», 7 999 руб.

Сабо Molo, «Кенгуру», 7 999 руб.

Платье Botrois, 7 980 руб.

Платье Botrois, 7 980 руб.

Сумка Eclata, 6 200 руб.

Сумка Eclata, 6 200 руб.

Перчатка Chuba, 5 900 руб.

Перчатка Chuba, 5 900 руб.

Колье Lizzy Ceramics, Арт-лавка СЕТКА, 1 850 руб.

Колье Lizzy Ceramics, Арт-лавка СЕТКА, 1 850 руб.

Перчатки Befree, 1 299 руб.

Перчатки Befree, 1 299 руб.

Расставляем фиолетовые акценты при помощи обуви и аксессуаров: в Level44 выстраиваемся в очередь за туфлями из кожи питона ручной работы, держим ноги в тепле за счет дофаминовых гетров  Julie Kegels из KM20, пополняем коллекцию трендовых кисетов жаккардовым мешочком с кисточками Eclata и кольцуем себя лиловым кидкор-солитером Lili Archive. 

Ловим стайлинг-трюк от фэшн-журналиста Алексы Чанг, которая носит баклажановый кожаный тренч в качестве мини-платья

Ловим стайлинг-трюк от фэшн-журналиста Алексы Чанг, которая носит баклажановый кожаный тренч в качестве мини-платья

Леандра Медин дополняет кэжуал-образ нарядным клатчем из пурпурного атласа

Леандра Медин дополняет кэжуал-образ нарядным клатчем из пурпурного атласа 

Бланка Миро дает мастер-класс по колорблоку: по ее примеру сочетаем фиолетовый с голубым и аквамариновым, а при желании еще и с пятнышками гепарда

Бланка Миро дает мастер-класс по колорблоку: по ее примеру сочетаем фиолетовый с голубым и аквамариновым, а при желании еще и с пятнышками гепарда 

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