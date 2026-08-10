Фиолетовый — главный цвет этой осени! Вот 23 вещи-доказательства

Чемена Камали в коллекции Сhloe FW'26 приручила насыщенный индиго — отшила в нем богемные туники с оборками и шаровары, которые замиксовала с авокадо-сумкой и серыми ботильонами. За тотал-луки проголосовал и Гленн Мартенс: во время осенне-зимнего шоу Maison Margiela вывел на подиум костюм из пурпурного бархата. А Алессандро Микеле блеснул колорблоком — поженил виноградную миди-юбку с лососевой блузой и белыми туфлями Rockstud (заручившись поддержкой Миранды Пристли, делает шипы из 2010-х great again!). Фиолетовый без труда составит пару не только другим оттенкам, но и принтам: Жак Вей в бренде имени себя дополнил сливовое макси-платье зебровыми ботильонами, а на шоу Shushu/Tong заметили комбо с голубой юбкой с ретроцветами.