Фиолетовый — главный цвет этой осени! Вот 23 вещи-доказательства

Похоже, этой осенью у шоколадного появится серьезный конкурент, а точнее — целый фиолетовый фэшн-отряд. Оттенки — от пурпурного и виноградного до баклажанового — заполонили подиумы сезона FW'26, появившись в составе тотал-луков и в качестве ярких акцентов. Готовимся к purple-помешательству и пополняем гардеробы фиалковыми жакетами из твида Chanel, китчевыми платьями-ракушками Kalmanovich, туфлями из индиго-питона Level44 и мохнатыми худи из новой коллекции 12Storeez.
Чемена Камали в коллекции Сhloe FW'26 приручила насыщенный индиго — отшила в нем богемные туники с оборками и шаровары, которые замиксовала с авокадо-сумкой и серыми ботильонами. За тотал-луки проголосовал и Гленн Мартенс: во время осенне-зимнего шоу Maison Margiela вывел на подиум костюм из пурпурного бархата. А Алессандро Микеле блеснул колорблоком — поженил виноградную миди-юбку с лососевой блузой и белыми туфлями Rockstud (заручившись поддержкой Миранды Пристли, делает шипы из 2010-х great again!). Фиолетовый без труда составит пару не только другим оттенкам, но и принтам: Жак Вей в бренде имени себя дополнил сливовое макси-платье зебровыми ботильонами, а на шоу Shushu/Tong заметили комбо с голубой юбкой с ретроцветами.
За подиумными бантиками Prada отправляемся в петербургскую люкс-мекку ДЛТ — по примеру показа FW'24 адаптируем платье к холодам с помощью жокейских сапог и плюшевой кепки-котелка. С блеском меняем их на аметистовые пайетки Yudashkin в эклектичном тандеме с белоснежными джазовками (главные ботинки сезона!). Для феминного индиго-монохрома примеряем точеную юбку-карандаш Meowshka в паре с атласной блузой Milena Ioanna, а по случаю диско-вечеринки в стиле 80-х в самом модном баре Петербурга Catch 22 наряжаемся в вау-платье с гранд-оборкой Kalmanovich в паре с пятнистыми перчатками Chuba.
Расставляем фиолетовые акценты при помощи обуви и аксессуаров: в Level44 выстраиваемся в очередь за туфлями из кожи питона ручной работы, держим ноги в тепле за счет дофаминовых гетров Julie Kegels из KM20, пополняем коллекцию трендовых кисетов жаккардовым мешочком с кисточками Eclata и кольцуем себя лиловым кидкор-солитером Lili Archive.
Ловим стайлинг-трюк от фэшн-журналиста Алексы Чанг, которая носит баклажановый кожаный тренч в качестве мини-платья
Леандра Медин дополняет кэжуал-образ нарядным клатчем из пурпурного атласа
Бланка Миро дает мастер-класс по колорблоку: по ее примеру сочетаем фиолетовый с голубым и аквамариновым, а при желании еще и с пятнышками гепарда
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