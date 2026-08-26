Тяги и не только! Как бархат стал частью повседневного гардероба и важнейшим трендом этой осени?

И снова Восток: корнями бархат уходит в Китай, откуда он добрался до Европы в эпоху Средневековья. С самого его появления (примерно III век до н.э.) и до изобретения вискозных и синтетических волокон в XX веке бархат изготавливался из шелка, поэтому долго оставался уделом аристократии. И не только из-за непомерно высокой стоимости: европейские правители часто ревновали бархат к другим, менее привилегированным, сословиям и регулировали его использование. Например, в 1543 году король Франции Франциск I запретил носить одежду из бархата даже дворянам, но спустя четыре года его сын Генрих II смягчился и всё-таки позволил. Правда, только по праздникам.

Торжественный вайб бархат сохранял вплоть до показов сезона осень-зима 2026. Дизайнеры, отбросив фэшн-условности, предложили носить нарядно-ворсистые айтемы по поводу и без. В Givenchy бархатную материю виртуозно задрапировали в вау-топ и замиксовали с О-образными брюками. В Burberry из нее уже отшили брюки и снизили градус за счет фирменной куртки-тренча, а в Boss утихомирили переливающуюся золотом двойку свитером и жокейскими сапогами. За бархатные тотал-луки проголосовали и в Giorgio Armani — поженили объемный комбинезон с ботильонами из того же материала.