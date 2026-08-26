Тяги и не только! Как бархат стал частью повседневного гардероба и важнейшим трендом этой осени?

Наигравшись в кринолины и гусарские жакеты, дизайнеры — от Дэниела Ли в Burberry до Кэтрин Гольштейн в Khaite — нырнули в роял-кор поглубже и вернулись оттуда с бархатными комбинезонами, драпированными топами, маскулинными двойками и скинни-брюками. Не отстаем и встречаем осень по-королевски в платьях-футлярах Valentino, сибаритских халатах Walk of Shame и готических жакетах Rudy|Eye — сойдут за своих и на хаус-рейве в К-30, и на премьере «Гамлета» Анатолия Прудина в «Балтийском доме» (уже 28 августа!).
И снова Восток: корнями бархат уходит в Китай, откуда он добрался до Европы в эпоху Средневековья. С самого его появления (примерно III век до н.э.) и до изобретения вискозных и синтетических волокон в XX веке бархат изготавливался из шелка, поэтому долго оставался уделом аристократии. И не только из-за непомерно высокой стоимости: европейские правители часто ревновали бархат к другим, менее привилегированным, сословиям и регулировали его использование. Например, в 1543 году король Франции Франциск I запретил носить одежду из бархата даже дворянам, но спустя четыре года его сын Генрих II смягчился и всё-таки позволил. Правда, только по праздникам.
Торжественный вайб бархат сохранял вплоть до показов сезона осень-зима 2026. Дизайнеры, отбросив фэшн-условности, предложили носить нарядно-ворсистые айтемы по поводу и без. В Givenchy бархатную материю виртуозно задрапировали в вау-топ и замиксовали с О-образными брюками. В Burberry из нее уже отшили брюки и снизили градус за счет фирменной куртки-тренча, а в Boss утихомирили переливающуюся золотом двойку свитером и жокейскими сапогами. За бархатные тотал-луки проголосовали и в Giorgio Armani — поженили объемный комбинезон с ботильонами из того же материала.
С подачи главных трендсеттеров бархатные тяги из баяна превратились в главный мастхэв сезона: за стейтмент-туфлями с великими бантами (в трендовом аквамариновом!) выстраиваемся в очередь к RxBshoes, а за остроносыми мэриджейнами в ультрамодном оттенке зеленого яблока отправляемся к Age of Innocence. Перешагиваем на уровень тотал-лука и смело миксуем пухлый жилет с расшитой пайетками юбкой из новой коллекции Level44, а в пару к платью-футляру с баской Valentino подбираем сверкающую полушляпку Panfil.
Начало офисного сезона — зеленый свет для жакетов всех мастей: алые готические появились в новой коллекции Rudy|Eye, доломаны с меховыми рукавами не отпускают дизайнеров Lime, а кокеткорные болеро нашлись в фэшн-кулуарах Meowshka. Отдыхаем от работы, но не от бархата: косплеим Обломова в высокоранговых халатах Walk of Shame (идеальный лук для воскресного бранча под яблонями в ресторане «Сад»!).
Несмотря на то, что бархат перестал быть фэшн-маркером аристократии, уход он требует королевский. Вот несколько советов, которые помогут не повредить структуру материала и надолго сохранить его первоначальный внешний вид:
- старайтесь стирать вещи вручную в холодной воде с небольшим количество мягкого моющего средства. Но при необходимости машинной стирки выбирайте деликатный режим и используйте специальный мешок;
- после стирки бережно отожмите вещь, не перекручивая ее;
- сушите бархатные вещи в горизонтальном положении;
- откажитесь от утюга в пользу отпаривателя;
- храните бархатные вещи на вешалках, а для защиты от пыли или моли используйте чехлы;
- чтобы освежить изделие, используйте щетку для бархата и прочешите ворс в одном направлении.
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