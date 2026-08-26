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Тяги и не только! Как бархат стал частью повседневного гардероба и важнейшим трендом этой осени?

Наигравшись в кринолины и гусарские жакеты, дизайнеры — от Дэниела Ли в Burberry до Кэтрин Гольштейн в Khaite — нырнули в роял-кор поглубже и вернулись оттуда с бархатными комбинезонами, драпированными топами, маскулинными двойками и скинни-брюками. Не отстаем и встречаем осень по-королевски в платьях-футлярах Valentino, сибаритских халатах Walk of Shame и готических жакетах Rudy|Eye — сойдут за своих и на хаус-рейве в К-30, и на премьере «Гамлета» Анатолия Прудина в «Балтийском доме» (уже 28 августа!). 

Givenchy FW'26

Givenchy FW'26

Burberry FW'26

Burberry FW'26

Khaite FW'26

Khaite FW'26

Boss FW'26

Boss FW'26

Valentino FW'26

Valentino FW'26

Lanvin FW'26

Lanvin FW'26

Giorgio Armani FW'26

Giorgio Armani FW'26

И снова Восток: корнями бархат уходит в Китай, откуда он добрался до Европы в эпоху Средневековья. С самого его появления (примерно III век до н.э.) и до изобретения вискозных и синтетических волокон в XX веке бархат изготавливался из шелка, поэтому долго оставался уделом аристократии. И не только из-за непомерно высокой стоимости: европейские правители часто ревновали бархат к другим, менее привилегированным, сословиям и регулировали его использование. Например, в 1543 году король Франции Франциск I запретил носить одежду из бархата даже дворянам, но спустя четыре года его сын Генрих II смягчился и всё-таки позволил. Правда, только по праздникам. 

Торжественный вайб бархат сохранял вплоть до показов сезона осень-зима 2026. Дизайнеры, отбросив фэшн-условности, предложили носить нарядно-ворсистые айтемы по поводу и без. В Givenchy бархатную материю виртуозно задрапировали в вау-топ и замиксовали с О-образными брюками. В Burberry из нее уже отшили брюки и снизили градус за счет фирменной куртки-тренча, а в Boss утихомирили переливающуюся золотом двойку свитером и жокейскими сапогами. За бархатные тотал-луки проголосовали и в Giorgio Armani — поженили объемный комбинезон с ботильонами из того же материала. 

Платье Valentino, ДЛТ, 489 500 руб.

Платье Valentino, ДЛТ, 489 500 руб.

Топ Tatyana Kochnova Atelier, 365 000 руб.

Топ Tatyana Kochnova Atelier, 365 000 руб.

Пальто Uma Wang, ДЛТ, 285 500 руб.

Пальто Uma Wang, ДЛТ, 285 500 руб.

Сумка Ulyana Sergeenko, 245 000 руб.

Сумка Ulyana Sergeenko, 245 000 руб.

Жакет Meowshka, цена по запросу

Жакет Meowshka, цена по запросу

Накидка Yanina, ДЛТ, 220 000 руб.

Накидка Yanina, ДЛТ, 220 000 руб.

Халат Walk of Shame, 129 900 руб.

Халат Walk of Shame, 129 900 руб.

Туфли RxBshoes, 110 000 руб.

Туфли RxBshoes, 110 000 руб.

С подачи главных трендсеттеров бархатные тяги из баяна превратились в главный мастхэв сезона: за стейтмент-туфлями с великими бантами (в трендовом аквамариновом!) выстраиваемся в очередь к RxBshoes, а за остроносыми мэриджейнами в ультрамодном оттенке зеленого яблока отправляемся к Age of Innocence. Перешагиваем на уровень тотал-лука и смело миксуем пухлый жилет с расшитой пайетками юбкой из новой коллекции Level44, а в пару к платью-футляру с баской Valentino подбираем сверкающую полушляпку Panfil. 

Начало офисного сезона — зеленый свет для жакетов всех мастей: алые готические появились в новой коллекции Rudy|Eye, доломаны с меховыми рукавами не отпускают дизайнеров Lime, а кокеткорные болеро нашлись в фэшн-кулуарах Meowshka. Отдыхаем от работы, но не от бархата: косплеим Обломова  в высокоранговых халатах Walk of Shame (идеальный лук для воскресного бранча под яблонями в ресторане «Сад»!). 

Жакет Rudy|Eye, 95 000 руб.

Жакет Rudy|Eye, 95 000 руб.

Платье Rasario, 57 000 руб.

Платье Rasario, 57 000 руб.

Полушляпка Panfil, 50 000 руб.

Полушляпка Panfil, 50 000 руб.

Платье Kalmanovich, 48 750 руб.

Платье Kalmanovich, 48 750 руб.

Юбка Level44, 47 900 руб.

Юбка Level44, 47 900 руб.

Балетки Age of Innocence, 26 900 руб.

Балетки Age of Innocence, 26 900 руб.

Жакет Lime, 15 999 руб.

Жакет Lime, 15 999 руб.

Брюки Befree, 3 999 руб.

Брюки Befree, 3 999 руб.

Несмотря на то, что бархат перестал быть фэшн-маркером аристократии, уход он требует королевский. Вот несколько советов, которые помогут не повредить структуру материала и надолго сохранить его первоначальный внешний вид: 

  • старайтесь стирать вещи вручную в холодной воде с небольшим количество мягкого моющего средства. Но при необходимости машинной стирки выбирайте деликатный режим и используйте специальный мешок; 
  • после стирки бережно отожмите вещь, не перекручивая ее; 
  • сушите бархатные вещи в горизонтальном положении; 
  • откажитесь от утюга в пользу отпаривателя; 
  • храните бархатные вещи на вешалках, а для защиты от пыли или моли используйте чехлы; 
  • чтобы освежить изделие, используйте щетку для бархата и прочешите ворс в одном направлении. 

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