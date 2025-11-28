2026 — год бантика! Как кокарды стали главным аксессуаром X-mas сезона и нашего сердца?

За 2025 бантики совершили невероятный квантовый скачок — перебрались с лубочных новогодних елок в центре Петербурга на подиумы Prada, Saint Laurent и Dior, в луки суперлегенды стайлинга Лотты Волковой и Греты Ли aka музы Джонатана Андерсона, а главное — в наши гардеробы!
Это увлекательный был аттракцион! Бантики прошли путь от средневекового знака статуса и обязательного элемента придворного гардероба в эру короля-солнце до современного кода фэшн-слэя: их уважает динамический стайлинг-дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой, лихо переизобретает Джонатан Андерсон (с опорой на кутюрные коды Dior), а нью-йоркские авангардисты Sandy Liang и вовсе сложили из белоснежных кокардов импровизированное свадебное платье.
И все же маскот тренда — плюшевый черный лебедь (естественно, в бантике!) в роли стейтмент-аксессуара на лондонском шоу Yuhan Wang.
Косплеим ордена голубой фэшн-подвязки Петра Аксенова: в знак отличия (за удачно проведенный модный 2025!) надеваем платье Kalmanovich с торжественным аксельбантом, а также отрабатываем кутюрный книксен в велюровых лодочках RxBshoes, снабженных великими бирюзовыми бабочками морфо. Косплеим Дюдюку Барбидокскую с ворсистой сумкой Ottolinger, ну а в жакетах Valentino и Studio 29 нарочито намекаем, кто здесь главный подарок.
SHUSHU/TONG, Rehab Shop, 23 000 руб. — кстати, самый крутой новый бренд по версии серого кардинала русской моды Ибрагима Гатциева
В мире кэжуала и спортшика бантики тоже базовый минимум — спешим на шавасану в джинсах Lime, доверив коврик для йоги паре акцентных кокардов с шоппера Chois. Плюс смело подвязываем импровизированный фэшн-фонтанж заколкой Panfil и сочетаем с театральным ридикюлем Nina Ricci из ретро-сокровищницы феи винтажа Лидии Метельской — вот он, идеальный лук для похода на сенсационный танц-перформанс «Восстание» в Александринку (12 декабря!).
Лучшее комбо с прадовским платьем в бантике по версии суперстилиста Лотты Волковой — пластиковая авоська и песий повод (завидуем пуделю Диме, что у него такая компания!)
Кастомное платье Schiaparelli для Арианы Гранде на нью-йоркскую премьеру «Злая. Часть 2» — из бантиков, а также 200 метров органзы и тюля
Актриса Грета Ли — амбассадор бантиков и музa Джонатана Андерсона в Dior
Комментарии (0)