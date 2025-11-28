2026 — год бантика! Как кокарды стали главным аксессуаром X-mas сезона и нашего сердца?

Это увлекательный был аттракцион! Бантики прошли путь от средневекового знака статуса и обязательного элемента придворного гардероба в эру короля-солнце до современного кода фэшн-слэя: их уважает динамический стайлинг-дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой, лихо переизобретает Джонатан Андерсон (с опорой на кутюрные коды Dior), а нью-йоркские авангардисты Sandy Liang и вовсе сложили из белоснежных кокардов импровизированное свадебное платье.

И все же маскот тренда — плюшевый черный лебедь (естественно, в бантике!) в роли стейтмент-аксессуара на лондонском шоу Yuhan Wang.