2026 — год бантика! Как кокарды стали главным аксессуаром X-mas сезона и нашего сердца?

За 2025 бантики совершили невероятный квантовый скачок — перебрались с лубочных новогодних елок в центре Петербурга на подиумы Prada, Saint Laurent и Dior, в луки суперлегенды стайлинга Лотты Волковой и Греты Ли aka музы Джонатана Андерсона, а главное — в наши гардеробы!

Saint Laurent SS'26
Saint Laurent SS'26

Saint Laurent SS'26

Prada FW'25 — любимое платье Лотты Волковой
Архивы пресс-служб

Prada FW'25 — любимое платье Лотты Волковой

Nina Ricci FW'25
Nina Ricci FW'25

Nina Ricci FW'25

Dior SS'26
Dior SS'26

Dior SS'26

Sandy Liang SS'26
Sandy Liang SS'26

Sandy Liang SS'26

Acne Studios FW'25
Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Yuhan Wang SS'26
Yuhan Wang SS'26

Yuhan Wang SS'26

Это увлекательный был аттракцион! Бантики прошли путь от средневекового знака статуса и обязательного элемента придворного гардероба в эру короля-солнце до современного кода фэшн-слэя: их уважает динамический стайлинг-дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой, лихо переизобретает Джонатан Андерсон (с опорой на кутюрные коды Dior), а нью-йоркские авангардисты Sandy Liang и вовсе сложили из белоснежных кокардов импровизированное свадебное платье.

И все же маскот тренда — плюшевый черный лебедь (естественно, в бантике!) в роли стейтмент-аксессуара на лондонском шоу Yuhan Wang.

Valentino, ДЛТ, 558 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 558 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova Atelier, цена по запросу

Rasario, 170 000 руб.
Rasario, 170 000 руб.

Rasario, 170 000 руб.

Kalmanovich, 146 875 руб.
Kalmanovich, 146 875 руб.

Kalmanovich, 146 875 руб.

RxBshoes, 110 000 руб.
RxBshoes, 110 000 руб.

RxBshoes, 110 000 руб.

Amina Muaddi, ДЛТ, 95 050 руб.
Архивы пресс-служб

Amina Muaddi, ДЛТ, 95 050 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 84 950 руб.
Miu Miu, ДЛТ, 84 950 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 84 950 руб.

Fidan Novruzova, KM20, 83 800 руб.
Архивы пресс-служб

Fidan Novruzova, KM20, 83 800 руб.

Ottolinger, KM20, 74 600 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, KM20, 74 600 руб.

Meowshka, 72 000 руб.
Meowshka, 72 000 руб.

Meowshka, 72 000 руб.

Nina Ricci, Meowshka Vintage, 67 000 руб.
Архивы пресс-служб

Nina Ricci, Meowshka Vintage, 67 000 руб.

12 Storeez, 45 000 руб.
12 Storeez, 45 000 руб.

12 Storeez, 45 000 руб.

Scaasi, Meowshka Vintage, 27 600 руб.
Архивы пресс-служб

Scaasi, Meowshka Vintage, 27 600 руб.

Косплеим ордена голубой фэшн-подвязки Петра Аксенова: в знак отличия (за удачно проведенный модный 2025!) надеваем платье Kalmanovich с торжественным аксельбантом, а также отрабатываем кутюрный книксен в велюровых лодочках RxBshoes, снабженных великими бирюзовыми бабочками морфо. Косплеим Дюдюку Барбидокскую с ворсистой сумкой Ottolinger, ну а в жакетах Valentino и Studio 29 нарочито намекаем, кто здесь главный подарок.

Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.

Studio 29, 23 900 руб.
Studio 29, 23 900 руб.

Studio 29, 23 900 руб.

SHUSHU/TONG, Rehab Shop, 23 000 руб. — кстати, самый крутой новый бренд по версии серого кардинала русской моды Ибрагима Гатциева
Архивы пресс-служб

SHUSHU/TONG, Rehab Shop, 23 000 руб. — кстати, самый крутой новый бренд по версии серого кардинала русской моды Ибрагима Гатциева

Asya Semyonova, 16 990 руб.
Asya Semyonova, 16 990 руб.

Asya Semyonova, 16 990 руб.

DAN MARALEX, Кенгуру, 15 999 руб.
Архивы пресс-служб

DAN MARALEX, Кенгуру, 15 999 руб.

Masterpeace, 15 000 руб.
Masterpeace, 15 000 руб.

Masterpeace, 15 000 руб.

Panfil, ДЛТ, 14 000 руб.
Panfil, ДЛТ, 14 000 руб.

Panfil, ДЛТ, 14 000 руб.

Love Republic, 9 999 руб.
Love Republic, 9 999 руб.

Love Republic, 9 999 руб.

Choux, 9 980 руб.
Choux, 9 980 руб.

Choux, 9 980 руб.

Country Textile, 9 900 руб.
Country Textile, 9 900 руб.

Country Textile, 9 900 руб.

Panfil, 8 000 руб.
Panfil, 8 000 руб.

Panfil, 8 000 руб.

Lime, 4 599 руб.
Lime, 4 599 руб.

Lime, 4 599 руб.

GATE31, 3 990 руб.
GATE31, 3 990 руб.

GATE31, 3 990 руб.

Chois, 2 990 руб.
Chois, 2 990 руб.

Chois, 2 990 руб.

В мире кэжуала и спортшика бантики тоже базовый минимум — спешим на шавасану в джинсах Lime, доверив коврик для йоги паре акцентных кокардов с шоппера Chois. Плюс смело подвязываем импровизированный фэшн-фонтанж заколкой Panfil и сочетаем с театральным ридикюлем Nina Ricci из ретро-сокровищницы феи винтажа Лидии Метельской — вот он, идеальный лук для похода на сенсационный танц-перформанс «Восстание» в Александринку (12 декабря!). 

Лучшее комбо с прадовским платьем в бантике по версии суперстилиста Лотты Волковой — пластиковая авоська и песий повод (завидуем пуделю Диме, что у
Архив героев

Лучшее комбо с прадовским платьем в бантике по версии суперстилиста Лотты Волковой — пластиковая авоська и песий повод (завидуем пуделю Диме, что у него такая компания!)

Кастомное платье Schiaparelli для Арианы Гранде на нью-йоркскую премьеру «Злая. Часть 2» — из бантиков, а также 200 метров органзы и тюля
Архив героев

Кастомное платье Schiaparelli для Арианы Гранде на нью-йоркскую премьеру «Злая. Часть 2» — из бантиков, а также 200 метров органзы и тюля

Актриса Грета Ли — амбассадор бантиков и музa Джонатана Андерсона в Dior
Архив героев

Актриса Грета Ли — амбассадор бантиков и музa Джонатана Андерсона в Dior

Комментарии (0)

