Леопардовые платья-шары, свэг-аклеты и горнолыжные свитеры: модный дайджест

Первоянварская униформа (кокеткорные пижамы и подушки-конфеты!) Chois, ретро-эклетика (с платьями-коконами, юбками-портретами и автомобильными комбинациями!) Sanchy, ворквир Lime x «ГЭС-2» и другие главные фэшн-новости первой недели зимы.
Ola Ola x Саша Браулов
Маскот праздничной коллекции аксессуаров — символ наступающего года — огненная лошадь, которая украсила обложки для паспорта, чехол для наушников, маски для сна, косметички, футляры для очков и сумки для ноутбука. Ручную вышивку лошадок, наездников и лозунга «Обуздаем всех», которую создал Саша, команда Ola Ola трансформировала в машинную, сохранив всю иронию, наивность и рукотворный вайб.
ЦУМ х «Буратино»
Универмаг объедился с одним из самых ожидаемых новогодних фильмов «Буратино» (идем смотреть 1 января!) и создали совместный кинопроект. Главные герои сказки Мальвина (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозеров) и Арлекин (Рузиль Минекаев) отправляются в ЦУМ на поиски подарков для своих родных и друзей. А чем закончится эта волшебная авантюра, узнаете после просмотра. С 1 декабря видео транслируется на экранах в витринах ЦУМа в Москве, а также — на всех диджитал-ресурсах (например, здесь).
Chois
Команда Chois понемногу готовит нас к январскому lazy-марафону и показывает новую коллекцию Pajama Party. В дропе — вау-пижамы с принтами (от горошка до полоски и клетки-виши), а еще — классные аксессуары, например, резинки для волос, маски для сна и косметички, которые можно не только забрать себе, но и положить под чью-нибудь елку. Плюс: для тотального постпраздничного релакса забираем полосатые подушки в виде конфеты и сердца.
Urbantiger
В перерывах между оливье и сериалами находим в себе силы на что-нибудь поактивнее. Команда Urbantiger мотивирует нас встать
с кровати на лыжи новой коллекцией в духе après-ski. Утепляемся и запасаемся технологичным термобельем, спасительным трикотажем (с шерстью мериноса и альпаки в составе!), надежными стегаными куртками и дутыми брюками (с утеплителем из переработанного океанического пластика!). Дизайнеры дополнили капсулу трендовыми уггами из натуральной замши с меховой стелькой и нескользящей подошвой.
àклé
С-В-А-Г-А: у главной героини нового кампейна àклé (вместе со свагой!) навалом диких аклетов — с люверсами, лео-пятнышками и мехом. Хотите так же — забирайте свой ремешок из лимитированной коллекции «Свэг Навсегда» или попытайте фэшн-удачу с Mystery Box (внутри — секретные ремешок, сумка и холдер).
Sanchy
Рассматриваем новогодний кампейн с капсулой After Midnight, вдохновленной культурой Каталонии и стилем современной Испании. За кинематографичный стайлинг (и съемку!) дикого платья-шара, ретрокомбинаций, маскулинных пальто, бельевых юбок из шелковой органзы и расклешенных миди с фото-принтами отвечал Ибрагим Гатциев. А роль декаданс-дивы примерила новая it-girl Эрика Кикнадзе.
Yana
Громкие назначения не обошли стороной и локальную фэшн-индустрию: дизайнер Даниил Берг дебютировал в роли нового креативного директора Yana с показом (под аккомпанемент хора и оркестра!) коллекции с говорящим названием New Renaissance. Отправной точкой стала униформа: переосмыслив традиционную двойку, Берг сочинил плечистые power-смокинги, архитектурные жакеты с экстремально зауженной талией и ультрамодные юбки-карандаши (вам из переливающегося жаккарда или полупрозрачного кружева?). Феминность здесь соседствует с маскулинностью: в пошиве использовались характерные элементы мужского костюма (ручная вспушка, гульфики и шлицы). Дуальность проявилась и в сочетании утилитарности офискора с нарочитой нарядностью расшитых стразами пальто, пышных юбок-годе и сложносочиненных платьев из вишневого шифона.
Lime x «ГЭС-2»
Отправной точкой второй совместной коллекции Lime и «ГЭС-2» стала рабочая одежда, отсылающая к промышленному наследию электростанции. Команда сделала ставку на функциональность и универсальность айтемов, отсюда — минималистичные лонгсливы из хлопка, практичные флисовые толстовки, носки и шапки в рубчик, а также вместительные рюкзаки из технологичного полиамида. Главные хайлайты капсулы — куртка в рабочем стиле и жилет с водоотталкивающим покрытием и натуральным наполнителем (носим в тандеме с клетчатыми grandpacore-брюками или миксуем с феминными ретрокомбинациями или пестрыми юбками по колено на манер Miu Miu!). Новинки уже доступны к покупке в поп-апе Lime в «ГЭС-2».
No One
Распродажи не заканчиваются: мультибренд No One анонсирует сезонный сейл (со скидками до 40%) новым лукбуком Materia Prima. Съемка посвящена фактурам и их сложным сочетаниям. Взяв за основу сейловые позиции, стилисты No One собрали женские и мужские образы как тактильные коллажи. Например, накинули пиджак Iceberg из плотной смесовой шерсти на шелковую блузу Principe di Bologna, замиксовали кудрявую гранд-шубу Principe di Bologna с шопером из гладкой лакированной кожи Casadei, а в шершавый жакет из замши Seventi дополнили ворсистым джемпером Closed и сетом из денима Dondup.
