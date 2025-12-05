Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Леопардовые платья-шары, свэг-аклеты и горнолыжные свитеры: модный дайджест

Первоянварская униформа (кокеткорные пижамы и подушки-конфеты!) Chois, ретро-эклетика (с платьями-коконами, юбками-портретами и автомобильными комбинациями!) Sanchy, ворквир Lime x «ГЭС-2» и другие главные фэшн-новости первой недели зимы. 

Ola Ola x Саша Браулов

Косметичка Ola Ola x Саша Браулов, 6 600 руб.

Косметичка Ola Ola x Саша Браулов, 6 600 руб.

Маска для сна Ola Ola x Саша Браулов, 5 900 руб.

Маска для сна Ola Ola x Саша Браулов, 5 900 руб.

Маскот праздничной коллекции аксессуаров — символ наступающего года — огненная лошадь, которая украсила обложки для паспорта, чехол для наушников, маски для сна, косметички, футляры для очков и сумки для ноутбука. Ручную вышивку лошадок, наездников и лозунга «Обуздаем всех», которую создал Саша, команда Ola Ola трансформировала в машинную, сохранив всю иронию, наивность и рукотворный вайб. 

ЦУМ х «Буратино»

ЦУМ х «Буратино»

ЦУМ х «Буратино»

Универмаг объедился с одним из самых ожидаемых новогодних фильмов «Буратино» (идем смотреть 1 января!) и создали совместный кинопроект. Главные герои сказки Мальвина (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозеров) и Арлекин (Рузиль Минекаев) отправляются в ЦУМ на поиски подарков для своих родных и друзей. А чем закончится эта волшебная авантюра, узнаете после просмотра. С 1 декабря видео транслируется на экранах в витринах ЦУМа в Москве, а также — на всех диджитал-ресурсах (например, здесь).

Chois

Пижама Chois, 13 990 руб.

Пижама Chois, 13 990 руб.

Пижама Chois, 13 990 руб.

Пижама Chois, 13 990 руб.

Команда Chois понемногу готовит нас к январскому lazy-марафону и показывает новую коллекцию Pajama Party. В дропе — вау-пижамы с принтами (от горошка до полоски и клетки-виши), а еще — классные аксессуары, например, резинки для волос, маски для сна и косметички, которые можно не только забрать себе, но и положить под чью-нибудь елку. Плюс: для тотального постпраздничного релакса забираем полосатые подушки в виде конфеты и сердца. 

Urbantiger

Куртка Urbantiger, 26 990 руб.

Куртка Urbantiger, 26 990 руб.

Джемпер Urbantiger, 10 990 руб.

Джемпер Urbantiger, 10 990 руб.

В перерывах между оливье и сериалами находим в себе силы на что-нибудь поактивнее. Команда Urbantiger мотивирует нас встать с кровати на лыжи новой коллекцией в духе après-ski. Утепляемся и запасаемся технологичным термобельем, спасительным трикотажем (с шерстью мериноса и альпаки в составе!), надежными стегаными куртками и дутыми брюками (с утеплителем из переработанного океанического пластика!). Дизайнеры дополнили капсулу трендовыми уггами из натуральной замши с меховой стелькой и нескользящей подошвой. 

àклé

Новогодний дроп àклé

Новогодний дроп àклé

С-В-А-Г-А: у главной героини нового кампейна àклé (вместе со свагой!) навалом диких аклетов — с люверсами, лео-пятнышками и мехом. Хотите так же — забирайте свой ремешок из лимитированной коллекции «Свэг Навсегда» или попытайте фэшн-удачу с Mystery Box (внутри — секретные ремешок, сумка и холдер). 

Sanchy

Коллекция Sanchy

Коллекция Sanchy

Коллекция Sanchy

Коллекция Sanchy

Коллекция Sanchy

Коллекция Sanchy

Рассматриваем новогодний кампейн с капсулой After Midnight, вдохновленной культурой Каталонии и стилем современной Испании. За кинематографичный стайлинг (и съемку!) дикого платья-шара, ретрокомбинаций, маскулинных пальто, бельевых юбок из шелковой органзы и расклешенных миди с фото-принтами отвечал Ибрагим Гатциев. А роль декаданс-дивы примерила новая it-girl Эрика Кикнадзе. 

Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

New Renaissance от Yana

Громкие назначения не обошли стороной и локальную фэшн-индустрию: дизайнер Даниил Берг дебютировал в роли нового креативного директора Yana с показом (под аккомпанемент хора и оркестра!) коллекции с говорящим названием New Renaissance. Отправной точкой стала униформа: переосмыслив традиционную двойку, Берг сочинил плечистые power-смокинги, архитектурные жакеты с экстремально зауженной талией и ультрамодные юбки-карандаши (вам из переливающегося жаккарда или полупрозрачного кружева?). Феминность здесь соседствует с маскулинностью: в пошиве использовались характерные элементы мужского костюма (ручная вспушка, гульфики и шлицы). Дуальность проявилась и в сочетании утилитарности офискора с нарочитой нарядностью расшитых стразами пальто, пышных юбок-годе и сложносочиненных платьев из вишневого шифона.

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»

Lime x «ГЭС-2»

Отправной точкой второй совместной коллекции Lime и «ГЭС-2» стала рабочая одежда, отсылающая к промышленному наследию электростанции. Команда сделала ставку на функциональность и универсальность айтемов, отсюда — минималистичные лонгсливы из хлопка, практичные флисовые толстовки, носки и шапки в рубчик, а также вместительные рюкзаки из технологичного полиамида. Главные хайлайты капсулы — куртка в рабочем стиле и жилет с водоотталкивающим покрытием и натуральным наполнителем (носим в тандеме с клетчатыми grandpacore-брюками или миксуем с феминными ретрокомбинациями или пестрыми юбками по колено на манер Miu Miu!). Новинки уже доступны к покупке в поп-апе Lime в «ГЭС-2».

No One

Шуба Principe di Bologna, No One, 61 990 руб. 52 691 руб.

Шуба Principe di Bologna, No One, 61 990 руб. 52 691 руб.

Джемпер Closed, No One, 37 990 руб. 30 390 руб.

Джемпер Closed, No One, 37 990 руб. 30 390 руб.

Распродажи не заканчиваются: мультибренд No One анонсирует сезонный сейл (со скидками до 40%) новым лукбуком Materia Prima. Съемка посвящена фактурам и их сложным сочетаниям. Взяв за основу сейловые позиции, стилисты No One собрали женские и мужские образы как тактильные коллажи. Например, накинули пиджак Iceberg из плотной смесовой шерсти на шелковую блузу Principe di Bologna, замиксовали кудрявую гранд-шубу Principe di Bologna с шопером из гладкой лакированной кожи Casadei, а в шершавый жакет из замши Seventi дополнили ворсистым джемпером Closed и сетом из денима Dondup.

