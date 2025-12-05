Леопардовые платья-шары, свэг-аклеты и горнолыжные свитеры: модный дайджест

Отправной точкой второй совместной коллекции Lime и «ГЭС-2» стала рабочая одежда, отсылающая к промышленному наследию электростанции. Команда сделала ставку на функциональность и универсальность айтемов, отсюда — минималистичные лонгсливы из хлопка, практичные флисовые толстовки, носки и шапки в рубчик, а также вместительные рюкзаки из технологичного полиамида. Главные хайлайты капсулы — куртка в рабочем стиле и жилет с водоотталкивающим покрытием и натуральным наполнителем (носим в тандеме с клетчатыми grandpacore-брюками или миксуем с феминными ретрокомбинациями или пестрыми юбками по колено на манер Miu Miu!). Новинки уже доступны к покупке в поп-апе Lime в «ГЭС-2».