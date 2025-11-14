Без лишних предисловий: Петербург — столица русского винтажа! Только здесь артизанальный кутюр Maison Margiela соседствует на рейле с авангардом Commes des Garçons и Junya Watanabe. А по соседству открывается квинтиллион стритвир-комиссионок и бутики с ретро-готикой! Отдел моды Собака.ru собрал максимально подробный гид по потербурскому ресейлу (и это без украшений и мебели — все еще будет!): только образцовые сенлорановские багеты, опиумные шубы и кархартовские куртки!
Патриархи
Пальто Balenciaga из PifPaf Supershop. Фото: Ира Коломина
Главная петербургская люкс-комиссионка (с собственным баром!), где обитают вещи из гардероба Дианы Вишневой и главных городских фэшн-легенд, а также редкие архивы Maison Margiela, Balenciaga (вам платье эры Николя Жескьера или туфли из рук Демны?) и Prada. Идеолог и верховный архивариус PifPaf Светлана Бекасова лично начищает до блеска все гарсоны и сенлорановские багеты, а также инспектирует мюглеровские клатчи на подлинность (без права на ошибку!). В числе верных фанатов супершопа — сенсационные стилисты Миша и Кити, мастер стайлинг-деконструкции София Бурнашева, художник сказочного Вадим Тишин и фэшн-директор Собака.ru Юлия Машнич (во сне вспомнит стоимость той самой сумки Dries Van Noten!).
Наб. канала Грибоедова, 31; Наб. канала Грибоедова, 41
Фэнси
Знакомьтесь, если не знакомы — царство эстетического фэшн-эскапизма Meowshka Vintage, которым правит принцесса винтажа, фея деми-кутюра и повелительница котиков Лидия Метельская. Здесь обитают кутюрные алладины Dior, каноничный твид Chanel, великий красный Valentino и эпохальные рюши Emanuel Ungaro (на расхват у фэшн-инфлюэнсера Юлии Вороновой, готической дивы Вики Салават и артистки Мариинского театра Марии Хоревой!).
«Я обожаю винтаж как раз за то, что в нем достаточно одной вещи, чтобы выделиться. Допустим, какого-то выдающегося жакета, который можно носить десятком разных способов. Я считаю, что это суперуниверсальная и к тому же нарядная вещь, которую можно и днем красиво обыграть с джинсами, и вечером стилизовать с шелковыми брюками или юбкой, и это будет настолько непохоже, ярко, эффектно смотреться!»
Куйбышева, 8
За подиумными архивами Chanel осень-зима 2008, Fendi весна-лето 2010 и Prada 2019 года идем в V Vintage Store — в абассадорах винтажки числятся не только худрук модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова, звезда русского техно Кедр Ливанский и фэшн-инфлюэнсер Маша Комарова, но и светская дива Виктория Шелягова. Мотокорный куртки, олдскульные комбинации, леопардовые береты и кожаные брюки-клеш, которые ищет ее дочь Варвара вместе с друзьями, отлично миксуются с последними коллекциями Miu Miu и Dries Van Noten.
ЧТО ЕЩЕ:
Komilfo — хайповый люкс: шелковые платки Christian Dior 1970-80-х годов, культовые сумки Celine Phantom (из гардероба Гвинет Пэлтроу!) и даже чайные наборы Givenchy
Малая Посадская, 2; Садовая, 28-30
Viva Vintage — винтажные шубы, мамины сапоги и квантовые двойники Balenciaga City
8-ая Советская, 4
Vintage More — ресейл люксовых сумок (от пельменей Bottega Veneta и седел Dior до колорблок-тоутов Miu Miu)
Kissa Market — ар-деко винтаж из гардероба девушек Марселя Пруста: молочные рюш-блузы, матросские платья и юбки-гобелены
Большая Конюшенная, 9
Fleur — винтажные шубы, войлок и очень много кроше!
Ковенский пер., 22-24
Tvoia.lo — образцовый винтажный будуаркор (перламутровые наутилусы, белоснежные корсетные платья и пиратские ремешки)
Рылеева, 8
Toma's Second — винтажный американский шелк (на зависть Roberto Cavalli!), y2k-дубленки и готкорные казаки
Невский пр., 118
R3 — велюровые поясные сумки Gucci, ромкорные ципао-платья и блузы в остромодном оттенке лимонного джелато
пер. Бойцова., 4
Mirkl — идеальный бохо-шик (леопардовые багеты, бархатные диско-брюки и кроше-чепчики)
Большая Зеленина, 8
Eversale — дофаминовые галстуки, сверкающие снейк-сумки и высокоранговые шубы
ул. Кирочная, 9, 1 этаж
Антресоль — самое очаровательное, что есть в винтаже: твид, юбки плиссе, блузы с отложными воротниками и разноцветные шерстяные береты. Еще можно поохотиться за бижутерией аж 1920-х годов или выловить тот самый хиппи-жилет для давно запланированной поездки на (воображаемую) Коачеллу.
Невский пр., 134
Kirpis Vintage — культовая винтажка с бархатными платьями Escada, гобеленовыми жакетами и горпкорными свитерами (в числе фанатов — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько!).
Восстания, 24/27
Фиксируем тренд: авторские бейби-винтажки с максимально субъективным люкс-выбором
Comme une Fille — винтажка фэшн-инфлюенсера (и главной укротительницы алгоритмов Avito!) Лизы Гусевской. Работает дропами (по итогу японских ресерчев по ресейлу!)
Skkoj — винтаж с фэшн-вайбом 2010-х (жакеты Sportmax, юбки Alexander McQueen и архивы Escada)
Панк-готика
Идеолог Rabies Vintage Екатерина Графт. Фото: Евгения Филатова
Ресейл-проект петербургской опиумной авангард-дивы Екатерины Графт (макабрическая it-girl с показов Rick Owens!), где можно найти архивы Issey Miyake, дикие лодочки Vivienne Westwood и подиумные жакеты Maison Margeila с шоу весна-лето 2016 года. И да! Очки Dior их архивов Графт успели засветиться на Александре Горчилине в свадебной съемке Собака.ru, а в списке верных клиенток уже прижились селебрити-стилистки Анастасия Соломеина и Вита Клац.
Save the Rave и Old Baby
В центре фэшн-внимания — два ресейл-проекта петербургской укротительницы панк-винтажа Анны Вас (готик-мамочка двух ангелочков, которую знает и носит весь Петербург!). Если Old Baby делает ставку на шубы, кроше и деконструкцию, то суперсила Save the Rave — вайб 1990-ых, готика, и одежда для ситуативного будничного рейва.
ул. Правды, 12; пер. Антоненко, 5
ЧТО ЕЩЕ:
Linia Market — безупречная опиумная готика: шипованные стрипы, меховые клоги и кожаные хардкор-мини, которые носит Анджелина Летиция Смерфит (героиня главного медиасериала 2025 года Виктории Бони и первая русская фэшн-икона поколения альфа!).
8-ая линия В.О., 25
Sokush Vintage — место силы готик-инфлюэнсеров Айгуль Давлетовой и Марии Quincy c оккультистскими дубленками, хищными лодочками и шипованными багетами.
Лиговский пр., 43-45
Стритвир
Лукбук Kostrov Store
Говорим винтажный стритвир — подразумеваем хедлайнеров раритетных мужских ветровок и флисок Kostrov Store, сформировавших вокруг себя целое пацанское хайп-коммьюнити (читай: фанатов шугейза!). Владельцы — бизнесмен Юрий, экс-работник РЖД Александр и бывший журналист Константин — сначала возили винтаж для себя, потом основали марку одежды, а затем открыли секонд-хенд Kostrov — по фамилии главного инициатора Юры. Идем к парням за кархатовскими футболками, тимберлэндовскими свитшотами, рубашками Ralf Lauren и мемными волкокуртками.
Пушкинская, 11
Старожилы винтажного стритвира (покорили готическую диву Вику Салават!), которые с 2003 года собирают олдскульные мартинсы, мотокорные кожаные куртки и рубашки лесника. Помимо базового академического стритвир + кэжуал минимума, на рейлах OFF можно найти и кэмп-реликвии — от гусарских мундиров до высокохудожественных ципао.
Наб. Мойки, 67-69
ЧТО ЕЩЕ:
Ambar — мужские рабочие брюки, стеганые крутки, вельветовые жилетки и яркие бини с вайбом техасского коттеджкора.
Гороховая, 55
Fjoudcloth — лучший винтажный аутдор: олимпийки Lacoste, рабочие куртки Carhartt, флиски Patagonia.
Чехова, 8
Second Kent — мужские жиробаринские пальто из овчины, а также шарфы Coach и рубашки Yves Saint Laurent.
Манежный пер., 10
Sneakers Museum — огромная коллекция кроссовок и отборного секонда и винтажа от Миши Войда. Берем здесь те самые мертвые найки, папину ветровку и дедов горнолыжный комбинезон.
Измайловский пр., 2
Pentagon — винтажка для фанатов GTA-3: белые тэнктопы, ретро-деним, гэнговские кепки и клетчатые рубашки.
9-ая Советская, 11-13; Курская, 28/32
Potok — парки Carhartt, худи GAP, джинсовые ворквир-комбезы Liberty Overall.
Угловой пер., 3
Basicstuff — лакшери-стритвир: не только продают винтажные свитеры Nike и adidas, но и шьют собственные драпированные бомберы и сверкающие брюки
4-ая Советская, 46/8
Vintagency — здесь можно собрать тотал-лук работника лесопилки Пэккардов с золотолихорадочныим джинсами (на подтяжках!), яркими куртками из хлопкового твила и кожаными казаками
Чапаева, 17к2
Chestore — батякорные кожанки, мотоспортивные куртки Yamaha и клетчатые тулупчики (а летом — гавайские рубашки)
Каменноостровский пр., 16
Outlaw — рокерские футболки, флиски Patagonia, куртки Ralph Lauren, свитшоты Stone Island
Жуковского, 2
