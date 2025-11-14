Meowshka Vintage

Знакомьтесь, если не знакомы — царство эстетического фэшн-эскапизма Meowshka Vintage, которым правит принцесса винтажа, фея деми-кутюра и повелительница котиков Лидия Метельская. Здесь обитают кутюрные алладины Dior, каноничный твид Chanel, великий красный Valentino и эпохальные рюши Emanuel Ungaro (на расхват у фэшн-инфлюэнсера Юлии Вороновой, готической дивы Вики Салават и артистки Мариинского театра Марии Хоревой!).

«Я обожаю винтаж как раз за то, что в нем достаточно одной вещи, чтобы выделиться. Допустим, какого-то выдающегося жакета, который можно носить десятком разных способов. Я считаю, что это суперуниверсальная и к тому же нарядная вещь, которую можно и днем красиво обыграть с джинсами, и вечером стилизовать с шелковыми брюками или юбкой, и это будет настолько непохоже, ярко, эффектно смотреться!»

Куйбышева, 8

V Vintage Store

За подиумными архивами Chanel осень-зима 2008, Fendi весна-лето 2010 и Prada 2019 года идем в V Vintage Store — в абассадорах винтажки числятся не только худрук модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова, звезда русского техно Кедр Ливанский и фэшн-инфлюэнсер Маша Комарова, но и светская дива Виктория Шелягова. Мотокорный куртки, олдскульные комбинации, леопардовые береты и кожаные брюки-клеш, которые ищет ее дочь Варвара вместе с друзьями, отлично миксуются с последними коллекциями Miu Miu и Dries Van Noten.

ЧТО ЕЩЕ:

Komilfo — хайповый люкс: шелковые платки Christian Dior 1970-80-х годов, культовые сумки Celine Phantom (из гардероба Гвинет Пэлтроу!) и даже чайные наборы Givenchy

Малая Посадская, 2; Садовая, 28-30

Viva Vintage — винтажные шубы, мамины сапоги и квантовые двойники Balenciaga City

8-ая Советская, 4

Vintage More — ресейл люксовых сумок (от пельменей Bottega Veneta и седел Dior до колорблок-тоутов Miu Miu)

Kissa Market — ар-деко винтаж из гардероба девушек Марселя Пруста: молочные рюш-блузы, матросские платья и юбки-гобелены

Большая Конюшенная, 9

Fleur — винтажные шубы, войлок и очень много кроше!

Ковенский пер., 22-24

Tvoia.lo — образцовый винтажный будуаркор (перламутровые наутилусы, белоснежные корсетные платья и пиратские ремешки)

Рылеева, 8

Toma's Second — винтажный американский шелк (на зависть Roberto Cavalli!), y2k-дубленки и готкорные казаки

Невский пр., 118

R3 — велюровые поясные сумки Gucci, ромкорные ципао-платья и блузы в остромодном оттенке лимонного джелато

пер. Бойцова., 4

Mirkl — идеальный бохо-шик (леопардовые багеты, бархатные диско-брюки и кроше-чепчики)

Большая Зеленина, 8

Eversale — дофаминовые галстуки, сверкающие снейк-сумки и высокоранговые шубы

ул. Кирочная, 9, 1 этаж

Антресоль — самое очаровательное, что есть в винтаже: твид, юбки плиссе, блузы с отложными воротниками и разноцветные шерстяные береты. Еще можно поохотиться за бижутерией аж 1920-х годов или выловить тот самый хиппи-жилет для давно запланированной поездки на (воображаемую) Коачеллу.

Невский пр., 134

Kirpis Vintage — культовая винтажка с бархатными платьями Escada, гобеленовыми жакетами и горпкорными свитерами (в числе фанатов — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько!).

Восстания, 24/27

Фиксируем тренд: авторские бейби-винтажки с максимально субъективным люкс-выбором

Comme une Fille — винтажка фэшн-инфлюенсера (и главной укротительницы алгоритмов Avito!) Лизы Гусевской. Работает дропами (по итогу японских ресерчев по ресейлу!)

Skkoj — винтаж с фэшн-вайбом 2010-х (жакеты Sportmax, юбки Alexander McQueen и архивы Escada)