Как Лидия Метельская стала принцессой винтажа, феей деми-кутюра и повелительницей котиков?

Похоже, Лидия Метельская строит параллельный мир Meowshka из белоснежных котиков, первосортного винтажа и деми-кутюра собственного дизайна. У этого царства эстетического эскапизма теперь целых два портала: помимо петербургского шоурума открылся московский. Используем свой редкий офлайн-шанс примерить главные тренды сезона в архивном исполнении: будь то великий красный Valentino или эпохальные рюши Emanuel Ungaro.
ВИНТАЖНЫЙ ГОТКОР И ВЕЛИКИЕ РЮШИ
Как и с чем носить винтаж такого высокого, аукционного уровня? Это ж как из музея одеться. Не слишком архивно?
Я обожаю винтаж как раз за то, что в нем достаточно одной вещи, чтобы выделиться. Допустим, какого-то выдающегося жакета, который можно носить десятком разных способов. Я считаю, что это суперуниверсальная и к тому же нарядная вещь, которую можно и днем красиво обыграть с джинсами, и вечером стилизовать с шелковыми брюками или юбкой, и это будет настолько непохоже, ярко, эффектно смотреться!
У нас в Meowshka Vintage, например, есть фантастический кобальтовый жакет Valentinо: фигурно простеганный, приталенный, на восточный манер. Я не люблю гнаться за трендами, и я противница fast fashion, но все циклично, кобальт снова в моде: винтаж бывает одномоментно вневременным и сверхактуальным. Очень часто мой архивный ассортимент совпадает с тем, что все хотят именно сейчас, я называю это коллективным разумом.
Какие еще тренды можно раздобыть в архивах? Готкор? Красный? Рюши?
Готики очень много! У нас есть итальянское платье Sorelle Chioffi из черного бархата с вышивкой на рукавах: чистая Мортиша Аддамс! Есть платье-футляр Stephane Rolland на ту же тему, но с красным подкладом, просто шик. Красный, конечно, нужно искать у Valentino, это главный красный. У нас есть два его кутюрных платья, а еще Givenchy с интересной драпировкой из коллекции одной баронессы, подруги самого Юбера де Живанши. Рюши? Это к Emanuel Ungaro. Мне удалось собрать целую коллекцию его номерных платьев из тафты с акцентными воланами, они прямо с показа, на них даже марлечки пришиты с номерами выходов!
Так, и куда мы отправимся в тафтяных рюшах Emanuel Ungaro?
В Петербурге это частый вопрос: «Куда у нас такое носить?» Я говорю: «Слушайте, я одеваюсь под настроение. Вот у меня есть сегодня импульс красиво нарядиться в ресторан, просто пойти с друзьями, и меня ничто не остановит!» Понятно, что есть какие-то уместные мероприятия и дресс-коды, но в целом я за то, чтобы привнести в обычные будни что-то яркое, эффектное. Условные рюши Ungaro cпособны создать определенный настрой и изменить самоощущение, и другие это замечают: «Ой, здорово ты оделась, прямо нарядилась!» Я отвечаю: «Да, вдруг захотелось, такое настроение было». Выступаю за то, чтобы такое настроение было почаще.
Какой ты сегодня модный котик? Котик fatale в алом шелке Valentino, морской котик в кобальтовой блузе Yves Saint Laurent, котик-праздник в ворохе тафтяных рюшей Emanuel Ungaro или зловещий готик-котик?
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА
Где и как охотиться на кутюрный винтаж?
Существуют закрытые аукционы в Европе, в Америке, реже они проходят в Австралии и Азии. Это все очень азартная история: бывает, что ты еще минуту назад понимал, что за эту вещь ты не готов отдать больше, но включаешься в эти торги, даже скорее бои, и понеслось! Кому-то она, получается, тоже очень нужна, и тебе, соответственно, немедленно становится еще нужнее. Главное — в какой-то момент включить разум и немножко притормозить, все-таки цена и вещь должны соответствовать друг другу. Нужно понимать, за что ты готов выложить больше, а за что — нет, потому одно дело, когда это покупается для музеев или в собственную коллекцию, а другое, когда ты приобретаешь вещи на продажу: необходимо думать о выгоде, как ни крути. Помимо аукционов есть частные торговцы: бабулечки распродают свои коллекции в Италии, во Франции.
Как-то на одном сайте я нашла редчайший лот, там был целый кутюрный образ Yves Saint Laurent, осень-зима 1983 года, в нем позже выходила Карла Бруни на последнем показе Ива Сен-Лорана в 2002-м. Мне удалось отхватить бархатное платье, счет шел на секунды, и то его система сначала показала как sold, а потом оно снова появилось, и я за две минуты успела все оформить! Но за это время желтый кейп, к сожалению, кто-то выкупил, а так был бы великий цельный образ! Сейчас это платье продается у нас, стоит около миллиона. И возвращаясь к трендам: платью 40 лет, а на нем дико актуальный бант!
Как стать суперохотником?
Легкого пути нет: нужно сначала всё изучить, чтобы уровень насмотренности был зашкаливающим. Я действительно очень много смотрела и фотографий с показов, и книг, и журналов тонны старых. В итоге у меня есть уникальный инструмент, когда ты можешь практически сразу по фотографии изделия понять, что это за бренд, к каким годам примерно относится. Ведь иногда на вещи нет бирки, она не атрибутирована как кутюр, и цена, соответственно, невелика... и тут появляюсь я! Если мне удается найти фотопруф, у платья сразу меняется статус и, конечно, цена. При этом фото со старых показов очень тяжело искать, на Getty Images и других крупных ресурсах их минимальное количество. Зачастую покупаешь какой-то образ, но понимаешь, что не сможешь найти его фото с показа, и особо не заработаешь, но точно знаешь, что это оно. И потом уже листаешь случайно какие-то винтажные журналы и вдруг натыкаешься на него в съемке в Vogue или в Harper’s Bazaar и, конечно, очень радуешься. Я себя все время чувствую пиратом, который ищет сокровища.
ВИНТАЖ ЛУЧШЕ NFT
Винтаж — хорошая инвестиция?
Да, безусловно, винтаж может быть очень хорошей инвестицией и определенно какие-то конкретные бренды и вещи ощутимо дорожают. Например, не так давно в Париже прошел аукцион вещей Ива Сен-Лорана, и одним из главных лотов был известный жакет с вышивкой lesage по мотивам «Ирисов» Клода Моне: он ушел за огромные деньги, больше ста тысяч евро. Еще вещи Эльзы Скиапарелли сейчас очень тяжело найти, и они всегда стоят безумных денег. Винтаж подразумевает очень ограниченное количество изделий, и их становится все меньше, и они становятся все дороже. Кто-то неправильно хранит (а к таким вещам нужно крайне бережно относиться), а ценность винтажа выше, когда находишь его в идеальном состоянии. Иногда мне попадались лоты прямо с бирочками, полностью новые, то есть там ценник, например, Saks Fifth Avenue и бирочка бренда. Это сокровище! К тому же это расширяет аудиторию: есть люди, которые еще не до конца прониклись винтажом, но даже они с радостью приобретут полностью новую вещь.
Я точно за то, чтобы инвестировать в винтаж. Это невероятной красоты вещи, ручной труд, особенно кутюр — на 70 %, а раньше вообще на 100 % (там же полностью вручную каждый стежочек был сделан!). Разглядываешь все эти вышивки, инкрустации, драпировки и понимаешь, что сейчас у совсем небольшого количества модных домов такая красота еще осталась. И стоит абсолютно других денег, если покупать сейчас новое у брендов. А винтажный кутюр можно себе позволить, потому что на него цены начинаются примерно от тысячи евро.
Откуда в вас такая тяга к старым вещам?
Когда я была маленькая, мы с родителями много путешествовали и все время заходили в винтажные антикварные магазинчики. Они там любили что-нибудь купить для дома, какую-нибудь посуду или предметы декора. Мне так нравилось смотреть, как они ищут сокровище какое-то свое особенное, это вдохновляло.
Мне всегда нравились какие-то необычные, даже экстравагантные вещи. Это, видимо, врожденное, ведь художественного образования у меня нет, я закончила юридический факультет СПбГУ.
Поворотный момент случился, когда я ездила в Париж на кутюрные показы, на шоу Ульяны Сергеенко, и с ее помощью увидела, как создаются эти вещи. Просто невероятный труд и столько любви, сил, энергии в это было вложено! И тогда я уже начала по блошкам ходить, искать и находить свои первые вещи. Люди говорят, мол, какая классная подборка, это потому что каждая вещь куплена как для себя — я бы любую надела с радостью.
ЛИДИЯ ПРОТИВ БЕЗДУМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Зачем нужен собственный бренд, например ваша околокутюрная Meowshka, в мире, в котором столько винтажа?
Начиналось все с благотворительных футболок с котиками: с Беляшом, с Бусей, с Мяушкой. А потом ведь помимо винтажных вещей еще есть винтажные ткани! Плюс был еще один фактор: у меня такая страсть к 80-м, я боготворю эту эпоху, такое мое время, и это как-то надо было уже выразить! Страшно хотелось создавать уникальные вещи, которые не совсем кутюр, но, наверное, я бы назвала это деми-кутюром, потому что многое у нас сделано вручную. Я запустила свой бренд в противовес культуре масс-маркета и бездумного потребления: сегодня надел, завтра это уже неактуально. Мне хотелось, чтобы мои вещи оставались у людей в гардеробе на долгое-долгое время как какое-то уникальное изделие, находка, точно так же, как винтаж. Да, это новая вещь, но часть коллекции сшита из винтажных тканей: мы используем стоки, с трудом найденные и купленные в Америке, Италии и Франции. Такие материалы ищутся по крупицам: я вот сегодня нашла фотографию в Pinterest'е —Кристи Терлингтон в костюме от Lancetti, и поняла, что у меня лежит такая же ткань! И такие ткани есть, они, конечно, стоят немало, но зато из них вещей получается два-три экземпляра, а может быть, вообще один. Плюс мы используем, например, очень красивые винтажные пуговицы или какие-то современные, но очень редкие: с эмалью, с натуральными камушками, с натуральным перламутром.
НАКОНЕЦ-ТО ПРО КОТИКОВ!
А почему именно котики? Почему не собачки?
Беляш — это просто муза. Это, правда, мой самый любимый на свете кот. Я приняла у кошки роды, и я не смогла его никому отдать. Беляш стал вдохновением, появился на логотипе, на футболках, и он в целом безумно красивый и знает об этом. Он такой фотогеничный (и это не эксплуатация животных, все в рамках приличия!). Еще посыл бренда — он немножко игривый, и котенок, котик, кошечка идеально ему соответствуют. К тому же это мое любимое животное, у меня и в детстве была кошечка, кстати, очень похожая на Беляша, звали Лолита, только еще более пушистенькая.
Как идут дела у котобренда? Много ли ценителей?
У марки дела отлично, мы открыли шоурум в Москве, у нас там очень много винтажа, но и вещей марки немало. Так как эта история камерная, быстрого развития и не предполагается. Поэтому расширяемся, но понемножку. В планах есть делать свои уникальные ткани в ограниченном количестве, небольшими капсулами. Я никогда не хотела создавать сезонные коллекции, мне важнее, чтобы каждая модель была четко проработана, чтобы она была сложной, интересной, совершенной, чтобы ее хотелось рассматривать, и чтобы она не теряла своей актуальности.
Meowshka — это скорее кошка, которая гуляет сама по себе, или у нее есть четкий маршрут?
Я бы хотела, чтобы это был такой целый мир Meowshka, чтобы люди могли в него погрузиться. Мир винтажа, кутюра, уникальных тканей, фантастических украшений, необыкновенной фурнитуры. Мы к этому и стремимся, но не хотим терять качество, поэтому идем в заданном направлении, но такими аккуратными шажочками (на мягких лапках!).
Текст Юлия Машнич
Фото Анастасия Нагога
Стиль Алина Артей
Визаж Мария Проворова
Волосы Юлия Художникова
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