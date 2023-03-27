Как Лидия Метельская стала принцессой винтажа, феей деми-кутюра и повелительницей котиков?

ВИНТАЖНЫЙ ГОТКОР И ВЕЛИКИЕ РЮШИ

Как и с чем носить винтаж такого высокого, аукционного уровня? Это ж как из музея одеться. Не слишком архивно?

Я обожаю винтаж как раз за то, что в нем достаточно одной вещи, чтобы выделиться. Допустим, какого-то выдающегося жакета, который можно носить десятком разных способов. Я считаю, что это суперуниверсальная и к тому же нарядная вещь, которую можно и днем красиво обыграть с джинсами, и вечером стилизовать с шелковыми брюками или юбкой, и это будет настолько непохоже, ярко, эффектно смотреться!

У нас в Meowshka Vintage, например, есть фантастический кобальтовый жакет Valentinо: фигурно простеганный, приталенный, на восточный манер. Я не люблю гнаться за трендами, и я противница fast fashion, но все циклично, кобальт снова в моде: винтаж бывает одномоментно вневременным и сверхактуальным. Очень часто мой архивный ассортимент совпадает с тем, что все хотят именно сейчас, я называю это коллективным разумом.

Какие еще тренды можно раздобыть в архивах? Готкор? Красный? Рюши?

Готики очень много! У нас есть итальянское платье Sorelle Chioffi из черного бархата с вышивкой на рукавах: чистая Мортиша Аддамс! Есть платье-футляр Stephane Rolland на ту же тему, но с красным подкладом, просто шик. Красный, конечно, нужно искать у Valentino, это главный красный. У нас есть два его кутюрных платья, а еще Givenchy с интересной драпировкой из коллекции одной баронессы, подруги самого Юбера де Живанши. Рюши? Это к Emanuel Ungaro. Мне удалось собрать целую коллекцию его номерных платьев из тафты с акцентными воланами, они прямо с показа, на них даже марлечки пришиты с номерами выходов!

Так, и куда мы отправимся в тафтяных рюшах Emanuel Ungaro?

В Петербурге это частый вопрос: «Куда у нас такое носить?» Я говорю: «Слушайте, я одеваюсь под настроение. Вот у меня есть сегодня импульс красиво нарядиться в ресторан, просто пойти с друзьями, и меня ничто не остановит!» Понятно, что есть какие-то уместные мероприятия и дресс-коды, но в целом я за то, чтобы привнести в обычные будни что-то яркое, эффектное. Условные рюши Ungaro cпособны создать определенный настрой и изменить самоощущение, и другие это замечают: «Ой, здорово ты оделась, прямо нарядилась!» Я отвечаю: «Да, вдруг захотелось, такое настроение было». Выступаю за то, чтобы такое настроение было почаще.