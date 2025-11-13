Волнистые, блестящие и скандинавские: вот 45 классных кардиганов на любой случай

Следом за свитерами, рукавицами и шапками продолжаем пополнять коллекцию трикотажа — кардиганы, ваш выход. С пайетками, лисьим мехом, бахромой, футуристичными изгибами и кошачьей колонией — нашли 45 самых-самых, в которые планируем кутаться до июня.
Рекорды по мохнатости в этом сезоне бьют не только шубы, ушанки и горжетки, но и кардиганы. В доказательство в Moschino сочинили рукава-помпоны, в Egonlab заплели из пряжи дреды и в Gucci связали кофту из пушистого мохера. А мы отыскали удлиненный кардиган Saint Laurent с отделкой лисьим мехом, вороноподобный Ann Demeulemeester, волосатый Balmain и кучерявый LSCV. Трендовые пелерины — удел не только платьев и верхней одежды. По мнению худрука Сhloe Чемены Камали, кардиганы их тоже достойны. При желании меняем благовоспитанные пелерины на кокетливые воротнички: в Valentino их снабдили ажурными рюшами, а Studio 29 — вязаной оборкой.
Фриковый крой в студию: полосатый кардиган-летучую-мышь выпустили (из ателье на волю) локальные фрешмены Glumkimberly, а MNRV сделали ставку на ретрофутуристичный дизайн с фантазийными изгибами. Без скандинавских узоров зимой никуда — за лучшими выстраиваемся в очередь к Very Neat и Lime. Флоро-фаунистические принты — тоже отлично: белые анемоны распустились на кардигане Gucci (и ждут заботливого садовника в TSUM Collect!), Botrois высадили на кремовой пряже голубые незабудки, а MirStores воплотили мечту всех кошатников и приютили целую дюжину хвостатых.
По примеру Schiaparelli и Сhanel не недооцениваем кардиганы и впускаем их даже в праздничные луки: врываемся в предновогодний фэшн-марафон в пайетках Namelazz и люрексе Pervert. Носим кардиганы по подиумному канону. По совету Майкла Райдера из Celine, не продевая руки в рукава, переворачиваем на бок бордовый Pitkina. По следам дебютного показа Дарио Витале для Versace повязываем мятный Lesyanebo вокруг бедер — сочетаем с лиловым миди-платьем из шифона и потертой кожаной жилеткой. А на манер шоу Miu Miu спускаем на плечи Magliano крупной вязки, показав бретели и верх ретро-бюстгальтера.
