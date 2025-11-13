Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Волнистые, блестящие и скандинавские: вот 45 классных кардиганов на любой случай

Следом за свитерами, рукавицами и шапками продолжаем пополнять коллекцию трикотажа — кардиганы, ваш выход. С пайетками, лисьим мехом, бахромой, футуристичными изгибами и кошачьей колонией — нашли 45 самых-самых, в которые планируем кутаться до июня.

Saint Laurent, ДЛТ, 355 500 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 355 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 342 500 руб.

 

Valentino, ДЛТ, 342 500 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 307 500 руб.

 

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 307 500 руб.

Chloé, ДЛТ, 251 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 251 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 161 500 руб.

Gucci, TSUM Collect, 161 500 руб.

Balmain, TSUM Collect, 143 800 руб.

Balmain, TSUM Collect, 143 800 руб.

Ulyana Sergeenko, 140 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 140 000 руб.

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 83 600 руб.

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 83 600 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 83 231 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 83 231 руб.

Magliano, Daynight, 75 438 руб.

Magliano, Daynight, 75 438 руб.

Zadig&Voltaire, «У Красного моста», 71 900 руб.

Zadig&Voltaire, «У Красного моста», 71 900 руб.

Free Age, 70 000 руб.

Free Age, 70 000 руб.

Ader Error, KM20, 58 600 руб.

Ader Error, KM20, 58 600 руб.

AND The Brand, 52 100 руб.

AND The Brand, 52 100 руб.

LSCV, 50 590 руб.

LSCV, 50 590 руб.

Рекорды по мохнатости в этом сезоне бьют не только шубы, ушанки и горжетки, но и кардиганы. В доказательство в Moschino сочинили рукава-помпоны, в Egonlab заплели из пряжи дреды и в Gucci связали кофту из пушистого мохера. А мы отыскали удлиненный кардиган Saint Laurent с отделкой лисьим мехом, вороноподобный Ann Demeulemeester, волосатый Balmain и кучерявый LSCV. Трендовые пелерины — удел не только платьев и верхней одежды. По мнению худрука Сhloe Чемены Камали, кардиганы их тоже достойны. При желании меняем благовоспитанные пелерины на кокетливые воротнички: в Valentino их снабдили ажурными рюшами, а Studio 29 — вязаной оборкой. 

Namelazz, 48 900 руб.

Namelazz, 48 900 руб.

Lesyanebo, 48 000 руб.

Lesyanebo, 48 000 руб.

12Storeez, 43 000 руб.

12Storeez, 43 000 руб.

Level44, 42 600 руб.

Level44, 42 600 руб.

Rudy | Eye, 42 000 руб.

Rudy | Eye, 42 000 руб.

Pervert, 40 000 руб.

Pervert, 40 000 руб.

Gapanovich, 38 000 руб.

Gapanovich, 38 000 руб.

Ugly Sweater Club, 37 800 руб.

Ugly Sweater Club, 37 800 руб.

Domrebel, 35 190 руб.

Domrebel, 35 190 руб.

MirStores, 30 990 руб.

MirStores, 30 990 руб.

Mankova, 29 900 руб.

Mankova, 29 900 руб.

Pitkina, 28 900 руб.

Pitkina, 28 900 руб.

Фриковый крой в студию: полосатый кардиган-летучую-мышь выпустили (из ателье на волю) локальные фрешмены Glumkimberly, а MNRV сделали ставку на ретрофутуристичный дизайн с фантазийными изгибами. Без скандинавских узоров зимой никуда — за лучшими выстраиваемся в очередь к Very Neat и Lime. Флоро-фаунистические принты — тоже отлично: белые анемоны распустились на кардигане Gucci (и ждут заботливого садовника в TSUM Collect!), Botrois высадили на кремовой пряже голубые незабудки, а MirStores воплотили мечту всех кошатников и приютили целую дюжину хвостатых. 

Lyna+, 28 000 руб.

Lyna+, 28 000 руб.

Botrois, 26 900 руб.

Botrois, 26 900 руб.

Zabelina, 25 500 руб.

Zabelina, 25 500 руб.

Sorelle Era, 25 000 руб.

Sorelle Era, 25 000 руб.

Glumkimberly, 24 000 руб.

Glumkimberly, 24 000 руб.

Annuko, 23 900 руб.

Annuko, 23 900 руб.

Ushatava, 23 900 руб.

Ushatava, 23 900 руб.

MNRV, 17 300 руб.

MNRV, 17 300 руб.

Studio 29, 12 900 руб.

Studio 29, 12 900 руб.

Urbantiger, 10 990 руб.

Urbantiger, 10 990 руб.

Very Neat, 9 990 руб.

Very Neat, 9 990 руб.

Ivolga, 8 750 руб.

Ivolga, 8 750 руб.

Lichi, 8 499 руб.

Lichi, 8 499 руб.

Lime, 7 999 руб.

Lime, 7 999 руб.

Asya Semyonova, 7 990 руб.

Asya Semyonova, 7 990 руб.

По примеру Schiaparelli и Сhanel не недооцениваем кардиганы и впускаем их даже в праздничные луки: врываемся в предновогодний фэшн-марафон в пайетках Namelazz и люрексе Pervert. Носим кардиганы по подиумному канону. По совету Майкла Райдера из Celine, не продевая руки в рукава, переворачиваем на бок бордовый Pitkina. По следам дебютного показа Дарио Витале для Versace повязываем мятный Lesyanebo вокруг бедер — сочетаем с лиловым миди-платьем из шифона и потертой кожаной жилеткой. А на манер шоу Miu Miu спускаем на плечи Magliano крупной вязки, показав бретели и верх ретро-бюстгальтера.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: