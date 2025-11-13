Волнистые, блестящие и скандинавские: вот 45 классных кардиганов на любой случай

Рекорды по мохнатости в этом сезоне бьют не только шубы, ушанки и горжетки, но и кардиганы. В доказательство в Moschino сочинили рукава-помпоны, в Egonlab заплели из пряжи дреды и в Gucci связали кофту из пушистого мохера. А мы отыскали удлиненный кардиган Saint Laurent с отделкой лисьим мехом, вороноподобный Ann Demeulemeester, волосатый Balmain и кучерявый LSCV. Трендовые пелерины — удел не только платьев и верхней одежды. По мнению худрука Сhloe Чемены Камали, кардиганы их тоже достойны. При желании меняем благовоспитанные пелерины на кокетливые воротнички: в Valentino их снабдили ажурными рюшами, а Studio 29 — вязаной оборкой.